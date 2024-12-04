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Горбунов вразив сумою, яку зібрав для ЗСУ з відомими співаками

4 грудня 2024 10:53
Марія Покровська - Редактор
Горбунов разом із Дзідзьо і Пономарьовим зібрали 2 млн гривень для ЗСУ
Юрій Горбунов з Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Марія Покровська - Редактор

Телеведучий Юрій Горбунов разом зі співачками Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою (Дзідзьо) провели благодійну вечерю-аукціон. Артисти зібрали кошти на потреби українських військових.

Результатом збору Горбунов поділився в Instagram

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Горбунов, Пономарьов та Хома зібрати майже два мільйона для ЗСУ

Під час повномасштабної війни артисти об'єдналися для того, аби збирати кошти для українських військових.

Днями у Києві ведучий та співаки провели 100 ювілейний вечір-аукціон, на якому зібрали приголомшливу суму — майже два мільйона гривень.

"Ми зібрали 46,400 доларів на потреби батальйону "Ахіллес" УБпАК 92 ОШБр ім. Кошового Отамана І. Сірка! Дякуємо всім хто не залишився байдужим, всім хто долучився! Уклін вам! Подяка командиру підрозділу Федоренко Юрію, за те що особисто приїхав і привіз декілька лотів", — написав Горбунов.

Горбунов, Понамарьов та Хома під час аукціону
Горбунов, Понамарьов та Хома під час аукціону. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва приголомшила сумою, яку зібрала на своєму концерті в "Палаці Спорту".

Також дружина Юрій Горбунова показала, як їхня родина підготувалася до Нового року.

Дзідзьо Юрій Горбунов благодійність українські зірки Олександр Пономарьов

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