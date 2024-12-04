Горбунов вместе с Дзидзьой и Пономаревым собрали 2 млн гривен для ВСУ

Юрий Горбунов с Александром Пономаревым и Михаилом Хомой. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведущий Юрий Горбунов вместе с певицами Александром Пономаревым и Михаилом Хомой (Дзидзе) провели благотворительный ужин-аукцион. Артисты собрали средства на нужды украинских военных.

Результатом сбора Горбунов поделился в Instagram .

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Во время полномасштабной войны артисты объединились для сбора средств для украинских военных.

На днях в Киеве ведущий и певцы провели 100 юбилейный вечер-аукцион, на котором собрали потрясающую сумму почти два миллиона гривен.

"Мы собрали 46,400 долларов на нужды батальона "Ахиллес" УБпАК 92 ОШБр им. Кошевого Атамана И. Сирко! Спасибо всем кто не остался равнодушным, всем кто присоединился! Поклон вам! Благодарность командиру подразделения Федоренко Юрию, за то что лично приехал и привез несколько лотов", — написал Горбунов.

Горбунов, Пономарев и Фома во время аукциона Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Надя Дорофеева ошеломила суммой , которую собрала на своем концерте во "Дворце Спорта".

Также супруга Юрий Горбунова показала, как их семья подготовилась к Новому году .