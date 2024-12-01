Катерина Осадча та Юрій Горбунов з синами прикрасили ялинку

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з синами. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча разом із родиною вже готується до святкування Нового року. Разом зі своїм чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим, та синами зірка вже прикрасила ялинку.

Сімейними кадрами ведуча поділилася в Instagram.

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Зіркова родина не порушує традицію разом прикрашати будинок до новорічних свят. У своєму блогу телеведуча показала, як вони цьогоріч вбрали ялинку.

Катерина Осадча разом із сином прикрашала ялинку. Фото: instagram.com/kosadcha

Вішати кульки на святкове дерево Катерині допомагав її молодший син, трирічний Данило. Хлопчику було дуже цікаво самотужки впоратися зі "складною задачею".

Сини Катерини Осадчої. Фото: instagram.com/kosadcha

Катерині Також дісталася важлива місія — на драбині повісити іграшки та гірлянду на маківку ялинки. Середній син ведучої Іван допомагав мамі, а Горбунов зафіксував кумедний момент на камеру.

"Хто в нас верхівка ялинки?" — пожартував під фото шоумен.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із сином. Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше Олена Шоптенко показала атмосферні кадри з шестирічним сином.

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