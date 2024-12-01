Катерина Осадча та Юрій Горбунов з синами прикрасили ялинку

Катерина Осадча показала, як прикрашала ялинку з родиною
Телеведуча Катерина Осадча разом із родиною вже готується до святкування Нового року. Разом зі своїм чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим, та синами зірка вже прикрасила ялинку.
Сімейними кадрами ведуча поділилася в Instagram.
Осадча та Горбунов з синами прикрасили ялинку
Зіркова родина не порушує традицію разом прикрашати будинок до новорічних свят. У своєму блогу телеведуча показала, як вони цьогоріч вбрали ялинку.
Вішати кульки на святкове дерево Катерині допомагав її молодший син, трирічний Данило. Хлопчику було дуже цікаво самотужки впоратися зі "складною задачею".
Катерині Також дісталася важлива місія — на драбині повісити іграшки та гірлянду на маківку ялинки. Середній син ведучої Іван допомагав мамі, а Горбунов зафіксував кумедний момент на камеру.
"Хто в нас верхівка ялинки?" — пожартував під фото шоумен.
Раніше Олена Шоптенко показала атмосферні кадри з шестирічним сином.
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