Зірка "Сам удома" Деніел Стерн почав вести блог в в TikTok

Грабіжник із "Сам удома" став зіркою соцмереж
Зірка "Сам удома", відомий за роллю грабіжника Марва Мерчінса, Деніел Стерн став популярним блогером. Актор показує своє життя на фермі.
Про це пише Mirror.
Деніел Стерн показує життя в TikTok
Зараз актор живе на фермі і вирощує мандарини. Зірка робить з них сік, заморожує його і роздає рідним та друзям.
@realdanielstern0
I did the Tango Tango this week. . . #foryou #goviral #danielstern #trending♬ original sound - Daniel Stern
Він також займається розведенням великої рогатої худоби, а також створює скульптури.
"Я вирішив поділитися цим відео про роботу над новою скульптурою, яку я створюю. Думаю назвати її "Танцівниця на стільці"", — йдеться в описі одного з відео.
@realdanielstern0
I thought I would share this work in-progress video of a new sculpture I am creating. Thinking of naming it Dancer On A Chair, unless any of you have a better idea… Follow my backup account @Daniel Stern #foryou #goviral #clayart #danielstern♬ original sound - Daniel Stern
Користувачі соцмереж у захваті від нових хобі відомого актора.
"Ого, Марве!!! Я думав, що ти просто актор і комік, це приголомшливо!".
"Я й гадки не мав, що Деніел Стерн займається скульптурою. Це приголомшливо".
"Ви художник? Ого! Як чудово!".
"Найбільше я люблю дивитися, як відомі люди роблять звичайні речі".
Актор почав вести блог із середини листопада. За його життям в соцмережах нині спостерігають більше 100 тисяч підписників. Відео зірки "Сам удома" набирають мільйони переглядів.
Нагадаємо, ми розповідали, як змінився головний герой "Сам удома" Маколей Калкін. А також Маколей Калкін позував перед камерами зі своєю кіношною мамою — акторкою Кетрін О'Гарою.
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