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Грабіжник із "Сам удома" став зіркою соцмереж

20 грудня 2024 09:45
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Зірка "Сам удома" Деніел Стерн почав вести блог в в TikTok
Актор Деніел Стерн у "Сам удома". Фото: скриншот відео
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Зірка "Сам удома", відомий за роллю грабіжника Марва Мерчінса, Деніел Стерн став популярним блогером. Актор показує своє життя на фермі.

Про це пише Mirror.

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Зараз актор живе на фермі і вирощує мандарини. Зірка робить з них сік, заморожує його і роздає рідним та друзям.

Він також займається розведенням великої рогатої худоби, а також створює скульптури.

 "Я вирішив поділитися цим відео про роботу над новою скульптурою, яку я створюю. Думаю назвати її "Танцівниця на стільці"",  — йдеться в описі одного з відео.

@realdanielstern0

I thought I would share this work in-progress video of a new sculpture I am creating. Thinking of naming it Dancer On A Chair, unless any of you have a better idea… Follow my backup account @Daniel Stern #foryou #goviral #clayart #danielstern

♬ original sound - Daniel Stern

Користувачі соцмереж у захваті від нових хобі відомого актора. 

"Ого, Марве!!! Я думав, що ти просто актор і комік, це приголомшливо!".

"Я й гадки не мав, що Деніел Стерн займається скульптурою. Це приголомшливо". 

"Ви художник? Ого! Як чудово!".

"Найбільше я люблю дивитися, як відомі люди роблять звичайні речі".

Актор почав вести блог із середини листопада. За його життям в соцмережах нині спостерігають більше 100 тисяч підписників. Відео зірки "Сам удома" набирають мільйони переглядів.

Нагадаємо, ми розповідали, як змінився головний герой "Сам удома" Маколей Калкін. А також Маколей Калкін позував перед камерами зі своєю кіношною мамою — акторкою Кетрін О'Гарою.

кіно соцмережі TikTok хобі закордонні зірки

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