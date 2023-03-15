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Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" їде з концертом до Японії: хто з рідних Танчинця там проживає

15 березня 2023 12:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" збирається до Японії. Музиканти відіграють перший концерт у цій країні, який матиме благодійний характер. А фронтмен гурту Сергій Танчинець нарешті побачиться з родиною.

Новини.LIVE розкаже детальніше про поїздку музикантів. 

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Деталі 

Після початку повномасштабної війни Танчинець вивіз із Києва свою родину.  Дружина Ганна, донька Анастасія та син Лук'ян поїхали на край світу: родина перебуває у Японії. Сім‘я бачиться рідко, проте вже зовсім скоро батько матиме змогу обійняти своїх дітей, адже "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" зіграють свій перший концерт у Токіо. 

Чи не вперше за 13 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно: він в Україні волонтерив, співав на благодійних концертах, привозив хлопцям із ЗСУ автівки, вона — в Японії облаштовувала побут для дітей та працювала.

Зіркова пара до повномасштабної війни

Виручені кошти після благодійного концерту в Токіо будуть спрямовані на допомогу ЗСУ — придбання автівок та дронів для військових. Під час попереднього благодійного туру Європою та Америкою, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вдалось закумулювати вісім мільйонів гривень на благодійність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України. Також ми розповідали, скільки заплатив 13-річній доньці на зйомках кліпу фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинець.

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