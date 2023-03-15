Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" едет с концертом в Японию: кто из родных Танчинца там проживает

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" собирается в Японию. Музыканты сыграют первый концерт в этой стране, который будет носить благотворительный характер. А фронтмен группы Сергей Танчинец наконец-то увидится с семьей.

Новини.LIVE расскажет подробнее о поездке музыкантов.

Подробности

После начала полномасштабной войны Танчинец вывез из Киева свою семью. Жена Анна, дочь Анастасия и сын Лукьян уехали на край света: семья находится в Японии. Семья видится редко, однако уже совсем скоро отец сможет обнять своих детей, ведь "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сыграют свой первый концерт в Токио.

Едва ли не впервые за 13 лет отношений Сергей и Анна жили порознь: он в Украине волонтерил, пел на благотворительных концертах, привозил парням из ВСУ автомобили, она — в Японии обустраивала быт для детей и работала.

Звездная пара до полномасштабной войны

Вырученные средства после благотворительного концерта в Токио будут направлены на помощь ВСУ — приобретение автомобилей и дронов для военных. Во время предыдущего благотворительного тура по Европе и Америке, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" удалось аккумулировать восемь миллионов гривен на благотворительность.

Напомним, ранее мы писали, что группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала новую песню "Повернись живим" и клип на нее с героями Украины. Также мы рассказывали, сколько заплатил 13-летней дочери на съемках клипа фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинец.