Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" едет с концертом в Японию: кто из родных Танчинца там проживает
Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" собирается в Японию. Музыканты сыграют первый концерт в этой стране, который будет носить благотворительный характер. А фронтмен группы Сергей Танчинец наконец-то увидится с семьей.
Новини.LIVE расскажет подробнее о поездке музыкантов.
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Подробности
После начала полномасштабной войны Танчинец вывез из Киева свою семью. Жена Анна, дочь Анастасия и сын Лукьян уехали на край света: семья находится в Японии. Семья видится редко, однако уже совсем скоро отец сможет обнять своих детей, ведь "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сыграют свой первый концерт в Токио.
Едва ли не впервые за 13 лет отношений Сергей и Анна жили порознь: он в Украине волонтерил, пел на благотворительных концертах, привозил парням из ВСУ автомобили, она — в Японии обустраивала быт для детей и работала.
Вырученные средства после благотворительного концерта в Токио будут направлены на помощь ВСУ — приобретение автомобилей и дронов для военных. Во время предыдущего благотворительного тура по Европе и Америке, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" удалось аккумулировать восемь миллионов гривен на благотворительность.
Напомним, ранее мы писали, что группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала новую песню "Повернись живим" и клип на нее с героями Украины. Также мы рассказывали, сколько заплатил 13-летней дочери на съемках клипа фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинец.