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Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

28 березня 2023 17:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт KAZKA
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни латинські літери Z та V асоціюються в українців лише з окупантами. Втім, в більшості брендів, а також прізвищах вони фігурують.

Солістка гурту KAZKA в інтерв’ю "ЖВЛ" розповіла, чому вони не прибрали літеру Z з назви. 

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Подробиці 

На початку повномасштабної війни гурт змінив у соціальних мережах назву на KAЗKA. Так зробили і репери з групи MOЗGI. Втім, на відміну від них, гурт KAZKA повернув літеру Z у назву.  Через що наразили себе на критику від шанувальників.

Фронтвумен гурту Олександра Заріцька розповіла, що вони без вагань приберуть скандальну літеру за однієї умови. 

"Це назва нашого гурту. Ми не можемо змінити її. І знову ж таки, це асоціація з Володимиром Зеленським. У нього також така літера Z. Ми ухвалили для себе рішення: коли Президент замінить в Instagram, то ми теж замінимо. Це повага", — повідомила Заріцька.

Таймкод відповіді у відео — 01:44

Нагадаємо, раніше ми писали, що солістка гурту KAZKA присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля. Також ми розповідали, що тримає Олександру Заріцьку в тонусі.  

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