Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Группа KAZKA

С начала полномасштабной войны латинские буквы Z и V ассоциируются у украинцев только с оккупантами. Впрочем, в большинстве брендов, а тем фамилиях они фигурируют.

Солистка группы KAZKA в интервью "ЖВЛ" рассказала, почему они не убрали букву Z из названия.

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В начале полномасштабной войны группа изменила в социальных сетях название на KAЗKA. Так поступили и рэперы из группы MOЗGI. Впрочем, в отличие от них, группа KAZKA вернула букву Z в название. Из-за чего подвергли себя критике от поклонников.

Фронтвумен группы Александра Зарицкая рассказала, что они без колебаний уберут скандальную букву с одним условием.

"Это название нашей группы. Мы не можем изменить ее. И опять же, это ассоциация с Владимиром Зеленским. У него тоже такая буква Z. Мы приняли для себя решение: когда Президент заменит в Instagram, то мы тоже заменим. Это уважение", — сообщила Зарицкая.

Таймкод ответа в видео — 01:44

Напомним, ранее мы писали, что солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу. Также мы рассказывали, что держит Александру Зарицкую в тонусе.