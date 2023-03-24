Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект
З нагоди 20-річчя з дати релізу легендарного альбому Meteora американського гурту Linkin Park музиканти приготували чимало сюрпризів для шанувальників, серед яких прем’єри невиданих пісень.
Одну з них рокери опублікували на своєму YouTube-каналі.
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Деталі
Linkin Park випустив новий трек Fighting Myself, який включать до ювілейного видання альбому Meteora 20th Anniversary Edition разом з іншими піснями, які ще ніколи не чули шанувальники. Кліп для нього згенерувала нейромережа Kaiber.
У Fighting Myself звучать голоси Майка Шиноди та Честера Беннінгтона, який наклав на себе руки 2017 року. Це архівний запис, який не увійшов до початкової версії альбому Meteora.
Відеоряд складається із сотень окремих кадрів в акварельному стилі, які плавно змінюються.
Вже 7 квітня Linkin Park випустять делюксове перевидання Meteora, присвячене 20-річчю платівки. До нього увійдуть пісні, демо-записи і концертні треки, що раніше не видавалися. Альбом буде видано на п'яти вінілових дисках, трьох DVD та чотирьох CD.
Meteora вважається одним з найбільш продаваних альбомів 21 століття. Він розійшовся тиражем у 16 мільйонів копій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект показав, як виглядали б герої українських казок, якби були людьми. Також ми розповідали, що нейромережа згенерувала, який вигляд матиме Київ після перемоги.