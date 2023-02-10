Новий кліп гурту Linkin Park створив штучний інтелект Kaiber

Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект
Цього року легендарному альбому Meteora американського гурту Linkin Park виповнюється 20 років з дати релізу. З цієї нагоди музиканти готують чимало сюрпризів для шанувальників. Один з них — прем’єра кліпу на одну з невиданих пісень.
Відео на композицію Lost доступне на YouTube каналі Linkin Park.
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Деталі
Новий кліп — це старі виступи групи після випуску Meteora, яке обробила нейромережа Kaiber. Також музиканти додали аніме. Композиція Lost була написана в період роботи над альбомом Meteora, але в підсумковий треклист не увійшла.
"Знайти Lost було все одно, що знайти улюблену фотографію, про яку ви забули, ніби вона чекала відповідного моменту, щоб з'явитися", — прокоментував прем’єру вокаліст гурту Майк Шинода.
У записі пісні брав участь вокаліст Честер Беннінгтон. 20 липня 2017-го він наклав на себе руки у віці 41 року.
Вже 7 квітня Linkin Park випустять делюксове перевидання Meteora, присвячене 20-річчю платівки. До нього увійдуть пісні, демо-записи і концертні треки, що раніше не видавалися. Альбом буде видано на п'яти вінілових дисках, трьох DVD та чотирьох CD.
Meteora вважається одним з найбільш продаваних альбомів 21 століття. Він розійшовся тиражем у 16 мільйонів копій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" презентував потужний кліп "Фортеця Бахмут". Також ми розповідали, що Wellboy випустив кліп, який знімали під час нещодавнього благодійного туру Канадою.