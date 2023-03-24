Linkin Park представил неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект
В честь 20-летия с даты релиза легендарного альбома Meteora американской группы Linkin Park музыканты приготовили немало сюрпризов для поклонников, среди которых премьеры неизданных песен.
Одну из них рокеры опубликовали на своем YouTube канале.
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Linkin Park выпустил новый трек Fighting Myself, который включат в юбилейное издание альбома Meteora 20th Anniversary Edition вместе с другими песнями, которые еще никогда не слышали поклонники. Клип для него сгенерировала нейросеть Kaiber.
В Fighting Myself звучат голоса Майка Шиноды и Честера Беннингтона, который покончил с собой в 2017 году. Это архивная запись, которая не вошла в начальную версию альбома Meteora.
Видеоряд состоит из сотен отдельных кадров в акварельном стиле, которые плавно меняются.
Уже 7 апреля Linkin Park выпустят делюксовое переиздание Meteora, посвященное 20-летию пластинки. В него войдут песни, демо-записи и ранее не издававшиеся концертные треки. Альбом будет выпущен на пяти виниловых дисках, трех DVD и четырех CD.
Meteora считается одним из самых продаваемых альбомов 21 века. Он разошелся тиражом в 16 миллионов копий.
Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, будь они людьми. Также мы рассказывали, что нейросеть сгенерировала, как выглядит Киев после победы.