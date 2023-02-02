Цитати Кузьми Скрябіна про патріотизм, Україну та життя

Кузьма Скрябін завжди говорив те, що думав, та не зраджував своїм принципам

Рівно вісім років тому, 2 лютого 2015-го, у трагічній ДТП у Дніпропетровській області загинув лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін. Йому було лише 46 років. Музикант не боявся відверто висловлювати свої погляди. Він завжди говорив те, що думав, та не зраджував своїм принципам.

Новини.LIVE нагадає цитати Кузьми, які вписалися в історію не тільки українського шоу-бізнесу, але й суспільства.

Про країну та патріотизм

Я медичний лікар, лейтенант. Я стою на обліку, і якщо треба буде, звісно, піду! Навіть якщо доведеться варениками по танках кидати! Це моя країна. Це все одно, що будуть ґвалтувати мою жінку, а я буду стояти збоку та спостерігати.

Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…

Я у свої 46 років розумію, що нейтральним бути не можна. Після місяців війни виходить, що є два паралельні світи: в одному йде війна, а в іншому – вона не йде. Причому на території однієї країни. В одному — гинуть люди, а в другому — абсолютно не поміняли спосіб свого життя: ходять по салонах краси, по дорогих ресторанах, ведуть світські бесіди, витрачають гроші і абсолютно не переймаються ні матеріально, ні духовно за те, що відбувається в нашій країні. Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна.

Я зненавидів росію, до якої завжди ставився толерантно. Я ніколи в житті не поїду до Криму. Для мене то є зрада з боку Криму. Ніби взяли і вивернули назовні старі солдатські кальсони.

Про життя

Колись мені часто давали поради. Я не прислуховувався, бо був дурний. А тепер не прислуховуюсь, бо вже мудрий. Тоді тратив час на то, щоб обламати собі роги. Тепер змушую себе прислухатися до порад людей, які досягли більше, ніж я.

Хотіти в цьому світі — взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить. Не розумію тих, хто каже: "О, голова болить" чи "Не знаю, у яких туфлях в театр йти". Брав би мухобійку — і з другого боку по чолі. Сходіть в "Охматдит" і подивіться на тих діток, які ще не прийшли у світ, а вони вже із тих списків викреслені.

Якщо у вас немає гармонії — то беріть гармонь і гармонуйте!

Якби нинішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму, сказав би: "Хлопець, стисни зуби. Через двадцять років все буде зашибісь!"

Нагадаємо, раніше ми писали, що мама Кузьми розповіла, якою була б доля сина під час війни, якби він був живим. Також ми писали, що в Одесі вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна.