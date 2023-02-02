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"Я возненавидел россию": главные цитаты Кузьмы Скрябина о патриотизме, Украине, жизни и человечности

2 февраля 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Цитаты Кузьмы Скрябина о патриотизме, Украине и жизни
Кузьма Скрябин всегда говорил то, что думал, и не изменял своим принципам
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ровно восемь лет назад, 2 февраля 2015 года, в трагическом ДТП в Днепропетровской области погиб лидер группы "Скрябін" Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин. Ему было всего 46 лет. Музыкант не боялся откровенно выражать свои взгляды. Он всегда говорил то, что думал, и не изменял своим принципам.

Новини.LIVE напомнит цитаты Кузьмы, которые вписались в историю не только украинского шоу-бизнеса, но и общества.

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О стране и патриотизме

  • Я медицинский врач, лейтенант. Я стою на учете, и если нужно будет, конечно, пойду! Даже если придется варениками по танкам бросать! Это моя страна. Это все равно что будут насиловать мою жену, а я буду стоять в стороне и наблюдать.
  • Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Так как до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — понадевали на себя вышиванки и понаклеивали их на машины. Их еще "вышиватниками" называют. Нацепил вышиванку — и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой…

  • Я в свои 46 лет понимаю, что нейтральным быть нельзя. После месяцев войны выходит, что есть два параллельных мира: в одном идет война, а в другом — она не идет. Причем на территории одной страны. В одном — гибнут люди, а во втором — совершенно не поменяли образ жизни: ходят по салонам красоты, по дорогим ресторанам, ведут светские беседы, тратят деньги и совершенно не беспокоятся ни материально, ни духовно о том, что происходит в нашей стране. Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя.

  • Я возненавидел россию, к которой всегда относился толерантно. Я никогда в жизни не поеду в Крым. Для меня это измена со стороны Крыма. Как если бы взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны.

О жизни

  • Когда-то мне часто давали советы. Я не прислушивался, потому что был глуп. А теперь не прислушиваюсь, потому что уже мудрый. Тогда тратил время на то, чтобы обломать себе рога. Теперь заставляю себя прислушиваться к советам людей, достигших больше, чем я.
  • Хотеть в этом мире вообще большое счастье. Надо благодарить Боженьку, что ты ходишь на двух ногах и что у тебя ничего не болит. Не понимаю тех, кто говорит: "О, голова болит" или "Не знаю, в каких туфлях в театр идти". Брал бы мухобойку — и с другой стороны по голове. Сходите в "Охматдет" и посмотрите на тех деток, которые еще не пришли на свет, а они уже из списков вычеркнуты.

  • Если у вас нет гармонии — то берите гармонь и гармонируйте!
  • Если бы нынешний Кузьма увидел тогдашнего Кузьму, сказал бы: "Парень, стисни зубы. Через двадцать лет все будет зашибись!"

Напомним, ранее мы писали, что мама Кузьмы рассказала, какова была бы судьба сына во время войны, будь он жив. Также мы писали, что в Одессе почтили память Кузьмы Скрябина.

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