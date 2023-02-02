Кузьма Скрябін загинув вісім років тому — ТОП п'ять пісень, які звучать досі

Легенда українського року розбився на авто 2 лютого

Вісім років тому, 2 лютого, в автокатастрофі загинув культовий український співак Андрій Кузьменко. Легенда українського року розбився в Криворізькому районі, біля села Лозуватка, коли їхав з концерту на честь 25-річчя гурту "Скрябін" — його автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Після його загибелі безліч артистів використовували пісні Кузьми у своїх репертуарах, не дозволяючи українцям забути їх. П'ять треків, які знайшли нове життя після смерті Андрія Кузьменка — у матеріалі Новини.LIVE.

ВодаВогонь

Один з найпопулярніших треків, який продовжує звучати після загибелі Кузьми. Кавер виконала Злата Огневич, яку запросили самі музиканти гурту "Скрябін".

LV

У далекому 1989 році, в процесі створення альбому "Чуєш біль" була записана пісня LV. Хоча сам альбом через брак коштів так і не вийшов, трек LV неодноразово звучав на концертах Кузьми.

Пізніше кавер на цю пісню записав фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич. Сам він зізнавався, що мріяв заспівати цей кавер ще з 90-х років, коли вперше почув пісню.

Дельфіни

Кліп на трек "Дельфіни" був представлений гуртом за день до смерті Кузьми, а сама пісня вийшла ще у 2014 році. У день народження Кузьменка у 2019 році кавер на цю пісню випустила співачка Tayanna.

"Це пісня про дельфіна, який припливає на порятунок, коли тобі він потрібен. Все як у житті", — говорила Tayanna.

Птахи

Трек "Птахи" гурт "Скрябін" записав ще в 1995 році всього за 20 хвилин. Він став головною піснею однойменного альбому.

Авторський кавер на цю пісню у 2015 році на концерті пам'яті Кузьми виконав Тарас Чубай.

Кинули

Трек "Кинули" був частиною альбому "Моя еволюція" 2009 року. А Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга ріка" випустив кавер на цю пісню незабаром після смерті Кузьми.

Цікавий факт: клавішник "Другої ріки" Сергій Гера 14 років виступав у складі гурту "Скрябін", перш ніж приєднатися до колективу Харчишина.

Новини.LIVE нагадує головні цитати Кузьми, які вписалися в історію не тільки українського шоу-бізнесу, але й суспільства.

Раніше ми писали, що мама Кузьми розповіла, якою була б доля сина під час війни, якби він був живим. Також ми писали, що в Одесі вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна.