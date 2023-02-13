Відомі українські гумористи та стендапери дали лайфхаки початківцям-ютуберам

Друга серія документального мінісеріалу "Ютюбери" з відомими гумористами та стендаперами

Цікаві та пізнавальні відео з креативними українцями на YouTube-каналі "УкрЮтюбПроєкт" стали популярними за останній рік. Проєкт продовжує знайомити глядачів з україномовним контентом.

На каналі вийшла друга серія документального мінісеріалу "Ютюбери", цього разу з відомими гумористами та стендаперами.

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Випуск присвячений україномовному гумору, його просуванню та вагомості у період повномасштабного вторгнення.

"Після 24 лютого гумор став ще однією нашою суперзброєю. Кількість гумористичних каналів в українському YouTube росте, як цифри у зведенні Генштабу", — прокоментував епізод режисер та блогер Євген Синельников.

У новому випуску взяли участь блогери, що мають успішні гумористичні YouTube-канали. Автори проєкту показали їхні залаштунки, як проходять зйомки. Блогери розказуюють про хейт та заробіток, а також діляться порадами з ютюберами-початківцями.

У новому випуску залучені такі українські гумористи: Свят Загайкевич (Підпільний стендап), Олександр Лопушанський (ЧерепаХА), Роман Гапачило (Кolegi Studio), Стас Дем’янчук та Ростислав Лоза (Та), Фелікс Редька, Макс Щербина (Телебачення Торонто).

Всі блогери мають різний досвід у гуморі, роблять контент різного формату: хтось знімає короткі відео, а інші пишуть стендапи в укритті, але у всіх мета лише одна — розвивати та популяризувати україномовний гумор.

Нагадаємо, раніше блогерка Даша Квіткова зізналась, що вона ніколи не рекламуватиме.