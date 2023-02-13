Известные украинские юмористы и стендаперы дали лайфхаки начинающим ютуберам

Вторая серия документального минисериала "Ютюберы" с известными юмористами и стендаперами

Интересные и познавательные видео с креативными украинцами на YouTube-канале "УкрЮтюбПроект" стали популярными за последний год. Проект продолжает знакомить зрителей с украиноязычным контентом.

На канале вышла вторая серия документального минисериала "Ютюберы", на этот раз с известными юмористами и стендаперами.

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Выпуск посвящен украиноязычному юмору, его продвижению и значимости в период полномасштабного вторжения.

"После 24 февраля юмор стал еще одним нашим супероружием. Количество юмористических каналов в украинском YouTube растет, как цифры в возведении Генштаба", — прокомментировал эпизод режиссер и блогер Евгений Синельников.

В новом выпуске приняли участие блогеры, имеющие успешные юмористические YouTube-каналы. Авторы проекта показали их закулисье, как проходят съемки. Блогеры рассказывают о хейте и заработке, а также делятся советами с начинающими ютюберами.

В новом выпуске привлечены следующие украинские юмористы: Свят Загайкевич (Подпольный стендап), Александр Лопушанский (ЧерепаХА), Роман Гапачило (Кolegi Studio), Стас Демьянчук и Ростислав Лоза (Та), Феликс Редька, Макс Щербина (Телевидение Торонто).

У всех блогеров есть разный опыт в юморе, делают контент разного формата: кто-то снимает короткие видео, а другие пишут стендапы в укрытии, но у всех цель только одна — развивать и популяризировать украиноязычный юмор.

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова призналась, что она никогда не будет рекламировать.