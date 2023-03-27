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Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

27 березня 2023 20:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys
Учасники гурту Backstreet Boys на початку кар'єри
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У світовому шоу-бізнесі не так і багато попгруп, які виступають на сцені десятиліттями. Більш стабільні в цьому рокери. Втім, американський бойз-бенд Backstreet Boys довів зворотне. Вони разом вже 30 років. За цей час музиканти випустили десять студійних альбомів та відіграли тисячі концертів по всьому світу. В історії гурту були запаморочливі злети, затишшя у творчості, з Backstreet Boys йшов, а пізніше повертався Кевін Річардсон. За три десятиліття хлопці стали солідними дорослими чоловіками, влаштували особисте життя і всі виховують дітей.

Новини.LIVE розкаже, як змінилися п’ятеро учасників популярного бойз-бенду. 

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Кевін Річардсон (51 рік)

Кевін приєднався до колективу, коли "кістяк" гурту вже утворився. Шкільні друзі Нік Картер, Гові Дороу та Ей Джей Маклін вже зібрали групу. Кевін Річардсон запросив працювати й свого кузена Браяна Літтрелла. Так сформувалася фінальна п’ятірка. 

Кевін єдиний з учасників, який на певний час пішов з гурту. Коли пісні виконавців знали вже на всіх континентах, у 2006-му він повідомив, що залишає групу. 

"Після 13 років, які можна описати тільки як здійснена мрія, я вирішив, що настав час покинути Backstreet Boys. Для мене цей крок дуже важкий, але потрібний, щоб розпочати нове життя", — заявив тоді Річардсон, зазначивши, що планує дати старт сольній кар'єрі.

Під час відпочинку від Backstreet Boys Кевін відвідував курси акторської майстерності, грав у мюзиклах, з яких і починав кар'єру, був моделлю Versace. Але через шість років "вільного плавання" Річардсон повернувся до колективу.

Кевін Річардсон — зразковий сім'янин.  2000-го, після восьми років стосунків, він оголосив про заручини з танцівницею та акторкою Крістін Кей Віллітс. У пари є двоє синів: 15-річний Мейсон та дев’ятирічний річний Максвелл.

Браян Літтрелл (48 років)

Браян — двоюрідний брат Кевіна Річардсона. У дитинстві хлопці разом співали у церковному хорі. До Backstreet Boys Літтрелл приєднався у 18-річному віці. Причому запрошення він прийняв одразу, а вже наступного дня після дзвінка Кевіна летів на зустріч із майбутніми колегами.

Браян — віруюча людина. І свій успіх у групі він приписує заслугам всевишніх сил. Коли бойз-бенд пішов на невелику перерву, Літтрелл записав сольний альбом у стилі християнської музики. "Так я хотів розповісти слухачам про свою віру", — розповів він в ондому з інтерв’ю.

Під час зйомок кліпу As Long as You Love Me  1997-го співак зустрів акторку та модель Ліен Уоллес. Вони одружилися у вересні 2000 року. Подружжя має 20-річного сина Бейлі. Сім'я Літтрелл мешкає в Атланті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нік Картер (43 роки)

Наймолодший із учасників групи. До колективу Нік Картер прийшов, коли йому було всього 13 років. У шкільні роки він самостійно перевівся на домашнє навчання, щоб упритул зайнятися просуванням кар'єри. Він працював моделлю, проходив кастинг у відоме шоу "Клуб Міккі Мауса", в якому свого часу були Брітні Спірс, Крістіна Агілера та Джастін Тімберлейк. 

Також до кар’єри у Backstreet Boys Нік зіграв епізодичну роль у фільмі "Едвард руки-ножиці" з Джонні Деппом та ще кількох відомих стрічках.

Нік Картер став першим з учасників гурту, який випустив сольний альбом. Періодично він виступає окремо від Backstreet Boys. B 2000-му Нік увійшов до списку "50 найкрасивіших людей планети" журналу People і став "Найсексуальнішим чоловіком у світі" за версією журналу CosmoGirl у 2002 році. 

З 2014-го одружений з акторкою та фітнес-експерткою Лорен Кітт, з якою він зустрічався п’ять років до весілля. Вони виховують сина та двох доньок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ей Джей Маклін (45 років)

Співак з дитинства займався танцями та відвідував театральні студії. У молодості працював моделлю та грав на професійній сцені (він з'явився у десятках постановок). 

Коли Backstreet Boys були на вершині популярності, Ей Джейстав залежним від заборонених речовин. Він став агресивним, часто впадав у депресії, почалися проблеми спілкування з колегами. Тоді його відправили на курси психотерапії, але результатів вони не дали. У шоу Опри Вінфрі співак вирішив розповісти про проблеми, він не знав, що на зйомках з'являться його друзі. І тоді у студії колектив за кілька років зібрався у повному складі. Пізніше Маклін пройшов лікування у закритій клініці.

У січні 2010-го Ей Джей зробив пропозицію своїй дівчині Рошель Карідіс. За повідомленням журналу People, обручка була куплена за кілька годин до цього в сусідньому ювелірному магазині в будівлі готелю Хард-Рок. Весілля відбулося в одному з готелів Беверлі-Гіллз у грудні наступного року. Пара виховує двох доньок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Гові Дороу (49 років)

У шкільні роки пробував себе у багатьох творчих напрямках, співав у церковному хорі. Гові має унікальний фальцет. У Backstreet Boys він співає найвищим голосом, солюючи в приспівах та повільних баладах.

 

Дороу — успішний бізнесмен. Ще 1997-го він із братом заснував будівельну компанію, а пізніше — власну продюсерську компанію. Після семи років стосунків, у серпні 2007-го Гові оголосив про заручини з брокеркою Лі Бонієлло. Того ж року вони відіграли весілля в Орландо. У Гові та Лі два сини: десятирічний Джеймс та восьмирічний Голден.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Howie D (@howie_dorough)

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку Backstreet Boys, співака Ніка Картера, звинуватили у зґвалтуванні: в США скасували шоу на ТБ з його участю. Також ми розповідали ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто".

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