Как изменились участники бойз-бэнда Backstreet Boys

Участники группы Backstreet Boys в начале карьеры

В мировом шоу-бизнесе не так много поп-групп, выступающих на сцене десятилетиями. Более стабильны в этом рокеры. Впрочем, американский бойз-бэнд Backstreet Boys доказал обратное. Они вместе уже 30 лет. За это время музыканты выпустили десять студийных альбомов и отыграли тысячи концертов по всему миру. В истории группы были удивительные взлеты, затишье в творчестве, с Backstreet Boys уходил, а позже возвращался Кевин Ричардсон. За три десятилетия парни стали солидными взрослыми мужчинами, устроили личную жизнь и все воспитывают детей.

Новини.LIVE расскажет, как изменились пятеро участников популярного бойз-бэнда.

Кевин Ричардсон (51 год)

Кевин присоединился к коллективу, когда "костяк" группы уже образовался. Школьные друзья Ник Картер, Хауи Дороу и Эй Джей Маклин уже собрали группу. Кевин Ричардсон пригласил работать и своего кузена Брайана Литтрелла. Так сформировалась финальная пятерка.

Кевин единственный из участников, который на время ушел из группы. Когда песни исполнителей знали уже на всех континентах, в 2006-м он сообщил, что покидает группу.

"После 13 лет, которые можно описать только как исполненная мечта, я решил, что пора покинуть Backstreet Boys. Для меня этот шаг очень тяжел, но нужен, чтобы начать новую жизнь", — заявил тогда Ричардсон, отметив, что планирует дать старт сольной карьере.

Во время отдыха от Backstreet Boys Кевин посещал курсы актерского мастерства, играл в мюзиклах, с которых и начинал карьеру, был моделью Versace. Но спустя шесть лет "свободного плавания" Ричардсон вернулся в коллектив.

Кевин Ричардсон — образцовый семьянин. В 2000-м, после восьми лет отношений, он объявил о помолвке с танцовщицей и актрисой Кристин Кэй Уиллитс. У пары есть двое сыновей: 15-летний Мэйсон и девятилетний Максвелл.

Брайан Литтрелл (48 лет)

Брайан — двоюродный брат Кевина Ричардсона. В детстве ребята вместе пели в церковном хоре. К Backstreet Boys Литтрелл присоединился в возрасте 18 лет. Причем приглашение он принял сразу, а на следующий день после звонка Кевина летел на встречу с будущими коллегами.

Брайан — верующий человек. И свой успех в группе он приписывает наградам всевышних сил. Когда бойз-бэнд ушел на небольшой перерыв, Литтрелл записал сольный альбом в стиле христианской музыки. "Так я хотел рассказать слушателям о своей вере", — рассказал он в ондом из интервью.

Во время съемок клипа As Long as You Love Me в 1997 году певец встретил актрису и модель Лиен Уоллес. Они женились в сентябре 2000 года. У супругов есть 20-летний сын Бейли. Семья Литтрелл живет в Атланте.

Ник Картер (43 года)

Самый младший из участников группы. В коллектив Ник Картер пришел, когда ему было всего 13 лет. В школьные годы он самостоятельно перевелся на домашнее обучение, чтобы вплотную заняться продвижением карьеры. Он работал моделью, проходил кастинг в известное шоу "Клуб Микки Мауса", в котором в свое время были Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.

Также до карьеры в Backstreet Boys Ник сыграл эпизодическую роль в фильме "Эдвард руки-ножницы" с Джонни Деппом и еще в нескольких известных лентах.

Ник Картер стал первым из участников группы, выпустившей сольный альбом. Периодически он выступает отдельно от Backstreet Boys. В 2000-м Ник вошел в список "50 самых красивых людей планеты" журнала People и стал "Самым сексуальным мужчиной в мире" по версии журнала CosmoGirl в 2002 году.

С 2014-го женат на актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт, с которой он встречался пять лет до свадьбы. Они воспитывают сына и двух дочерей.

Эй Джей Маклин (45 лет)

Певец с детства занимался танцами и посещал театральные студии. В молодости работал моделью и играл на профессиональной сцене (появился в десятках постановок).

Когда Backstreet Boys были на вершине популярности, Эй Джейстав стал зависим от запрещенных веществ. Он стал агрессивным, часто впадал в депрессии, начались проблемы общения с коллегами. Тогда его отправили на курсы психотерапии, но результаты они не дали. В шоу Опры Уинфри певец решил рассказать о проблемах, он не знал, что на съемках появятся его друзья. И тогда в студии коллектив через несколько лет собрался в полном составе. Позже Маклин прошел лечение в закрытой клинике.

В январе 2010-го Эй Джей сделал предложение своей девушке Рошель Каридис. По сообщению журнала People, кольцо было куплено за несколько часов до этого в соседнем ювелирном магазине в здании отеля Хард-Рок. Свадьба состоялась в одной из гостиниц Беверли-Хиллз в декабре следующего года. Пара воспитывает двух дочерей.

Хауи Дороу (49 лет)

В школьные годы пробовал себя по многим творческим направлениям, пел в церковном хоре. Хауи имеет уникальный фальцет. В Backstreet Boys он поет самым высоким голосом, солируя в припевах и медленных балладах.

Дороу — успешный бизнесмен. Еще в 1997 году он с братом основал строительную компанию, а позже — собственную продюсерскую компанию. После семи лет отношений, в августе 2007-го Хауи объявил о помолвке с брокером Ли Бониелло. В том же году они отыграли свадьбу в Орландо. У Хауи и Ли два сына: десятилетний Джеймс и восьмилетний Голден.

