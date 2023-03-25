ТОП-5 фактів про серіал Секс і місто

Виконавиці головних ролей в серіалі "Секс і місто"

25 березня виконавиці головної ролі в серіалі "Секс і місто", а також його продовженні "І просто так", голлівудській акторці Сарі Джессіці Паркер виповнилось 58 років. В багатьох вона асоціюється саме з Керрі Бредшоу. За цю роль вона отримала три премії "Золотий глобус" за акторську гру і ще одну в якості продюсерки. За сім сезонів в телешоу з’явились мільйони шанувальників по всьому світу.

Новини.LIVE розкаже про цікаві факти культового серіалу.

Повинна була бути інша заставка

Ті, хто працює в кіно чи на телебаченні знають, що багато матеріалу не йде у фінальну версію проєкту. Творча група знімає кілька версій не тільки дублів тієї чи іншої сцени, але й заставки. Саме так творці "Секс і місто" поступили з інтро.

У першому варіанті заставці Сара Джессіка Паркер була у блакитній сукні, а не у білій пачці, яку добре знають шанувальники серіалу. До речі, її костюмерка серіалу Патриція Філд придбала на барахолці всього за п’ять доларів.

Хоча спочатку Керрі Бредшоу взагалі повинна була гуляти вулиця Нью-Йорку в червоній сукні. Згодом її замінили на блакитну, відзняли заставку. Але саме костюмерка наполягла на тому, аби режисер перезняв інтро у пачці.

Умовляння акторок

Здавалось би, отримати роль в серіалі — мрія багатьох знаменитостей. Але британська акторка Кім Кетролл на той час вже була зіркою. Вона грала в телесеріалі "Коломбо", фільмах "Поліцейська академія" та ретельно відбирала ролі. Авжеж, якби вона знала, який успіх буде в серіалу "Секс і місто", то довго не думала. Втім, вона двічі відмовлялась від ролі Саманти Джонс. Вмовити Кім вдалося одному з продюсерів серіалу, з яким вона на той час зустрічалася.

Сара Джесіка Паркер також відмовлялась від зйомок. Вона боялася брати участь у проєкті через відверті сцени. Агенту акторки довелося довго вмовляти Паркер. Тож на відміну від своїх колежанок по серіалу Сара ніколи не з'являлася оголеною, бо в її контракті був такий пункт. У всіх сексуальних сценах її героїня була або у білизні, або це не показували.

Містер Біг — реальна людина

Прототипом коханого головної героїні став ексбойфренд письменниці Кендес Бушнелл. Вона найбільш відома як авторка власної колонки у газеті "New York Observer", а пізніше і книги "Секс і місто", яка лягла в основу популярного телевізійного серіалу.

У 1990-х вона зустрічалась з видавничим директором Роні Галотті. Він та містер Біг не зовсім схожі — у них були зовсім різні кар’єри. Проте вони одружувалися тричі. Журнал New York одного разу описав Галотті. Він був відомий тим, що зустрічався з багатьма різними жінками протягом тривалих періодів часу.

Поява знаменитостей в шоу

За сім сезонів у "Секс і місто" з'явилося багато знаменитостей. Серед них тоді ще майбутній, а зараз вже колишній президент США Дональд Трамп, актори Бредлі Купер, Меттью МакКонахі, Девід Духовни, засновник глянцю Playboy Г'ю Гефнер, співак Бон Джові, акторки Люсі Лью, Дженніфер Кулідж, Сара Мішель Геллар, модель Гайді Клум та багато інших.

У серіалі могла знятися і дизайнерка Вікторія Бекхем, яка в ті роки ще виступала у гурті Spice Girls. Втім через щільний гастрольний графік їй довелося відмовитись.

Автобусний тур

У Нью-Йорку фанати телесеріалу можуть вирушити спеціальним автобусним маршрутом з екскурсією основними місцями зйомок. Попри те, що шоу завершено, багато хто досі приїжджає до американського мегаполіса. Ціна стартує від 66 доларів.

Шанувальники сподіваються не тільки побачити культові місця, але й особисто побачити акторок. Бо в Нью-Йорку активно знімають сиквел "І просто так". Щоправда, Кім Кетролл на майданчику не зустріти. Після двох повнометражних фільмів про чотирьох подруг виконавиця ролі Саманти відмовилась від співпраці з колишніми колежанками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що героїня серіалу "Секс і місто", американська акторка Сінтія Ніксон, звернулась до померлого актора Віллі Гарсона в його день народження. Також ми розповідали, що 66-річна зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл в короткій сукні засвітила ніжками на премії глянцю GLAMOUR.