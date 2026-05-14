Яка пісня зробила Вакарчука знаменитим: його чула вся Україна

Дата публікації: 14 травня 2026 09:00
Пісня, яка зробила Вакарчука знаменитим: головний хіт "Океану Ельзи"
Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Сьогодні, 14 травня, свій 51-й день народження відзначає людина, чий голос став саундтреком для кількох поколінь українців — Святослав Вакарчук. Важко повірити, але він на сцені вже понад три десятиліття. За цей час Слава встиг спробувати себе в політиці та продюсуванні, проте для більшості він залишається незмінним лідером "Океану Ельзи".

Новини.LIVE вирішили згадати, як усе починалося.

Яка пісня зробила Вакарчука знаменитим

Хоча зараз гурт асоціюється з аншлагами на "Олімпійському" та легендарними треками на кшталт "Без бою" чи "На небі", їхній шлях до визнання розпочався з аматорських зйомок у рідному Львові. Справжній прорив стався наприкінці 90-х.

Саме 1998 рік став переломним завдяки пісні "Там, де нас нема". Це був не просто черговий трек, а культурний резонанс:

  • Це перша композиція, яка принесла гурту справжню всеукраїнську славу.
  • На неї зняли перший професійний кліп гурту — до цього хлопці задовольнялися лише авторськими відео.
  • Пісня дала назву дебютному альбому, який фактично перевернув уявлення про якісний український рок.

За 30 років кар'єри Вакарчук створив десятки хітів, які знають напам'ять усі — від "911" до "Вставай". Його пісні давно вийшли за межі простої музики: вони лунали на Майданах, підтримували військових на фронті та ставали першим танцем на весіллях.

Сьогодні Святослав продовжує писати історію сучасної української культури, залишаючись таким же щирим і драйвовим, як і в далекому 98-му, коли ми вперше почули те саме "Там, де нас нема". 

Святослав Вакарчук знаменитості день народження
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Автор:
Анна Бондаренко
