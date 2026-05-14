Пісня, яка зробила Вакарчука знаменитим: головний хіт "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Сьогодні, 14 травня, свій 51-й день народження відзначає людина, чий голос став саундтреком для кількох поколінь українців — Святослав Вакарчук. Важко повірити, але він на сцені вже понад три десятиліття. За цей час Слава встиг спробувати себе в політиці та продюсуванні, проте для більшості він залишається незмінним лідером "Океану Ельзи".

Яка пісня зробила Вакарчука знаменитим

Хоча зараз гурт асоціюється з аншлагами на "Олімпійському" та легендарними треками на кшталт "Без бою" чи "На небі", їхній шлях до визнання розпочався з аматорських зйомок у рідному Львові. Справжній прорив стався наприкінці 90-х.

Саме 1998 рік став переломним завдяки пісні "Там, де нас нема". Це був не просто черговий трек, а культурний резонанс:

Це перша композиція, яка принесла гурту справжню всеукраїнську славу.

На неї зняли перший професійний кліп гурту — до цього хлопці задовольнялися лише авторськими відео.

Пісня дала назву дебютному альбому, який фактично перевернув уявлення про якісний український рок.

За 30 років кар'єри Вакарчук створив десятки хітів, які знають напам'ять усі — від "911" до "Вставай". Його пісні давно вийшли за межі простої музики: вони лунали на Майданах, підтримували військових на фронті та ставали першим танцем на весіллях.

Сьогодні Святослав продовжує писати історію сучасної української культури, залишаючись таким же щирим і драйвовим, як і в далекому 98-му, коли ми вперше почули те саме "Там, де нас нема".

