Песня, которая сделала Вакарчука знаменитым: главный хит "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук.

Сегодня, 14 мая, свой 51-й день рождения отмечает человек, чей голос стал саундтреком для нескольких поколений украинцев — Святослав Вакарчук. Трудно поверить, но он на сцене уже более трех десятилетий. За это время Слава успел попробовать себя в политике и продюсировании, однако для большинства он остается неизменным лидером "Океана Эльзы".

Новини.LIVE решили вспомнить, как все начиналось.

Какая песня сделала Вакарчука знаменитым

Хотя сейчас группа ассоциируется с аншлагами на "Олимпийском" и легендарными треками вроде "Без бою" или "На небі", их путь к признанию начался с любительских съемок в родном Львове. Настоящий прорыв произошел в конце 90-х.

Именно 1998 год стал переломным благодаря песне "Там, де нас нема". Это был не просто очередной трек, а культурный резонанс:

Это первая композиция, которая принесла группе настоящую всеукраинскую славу.

На нее сняли первый профессиональный клип группы — до этого ребята довольствовались только авторскими видео.

Песня дала название дебютному альбому, который фактически перевернул представление о качественном украинском роке.

За 30 лет карьеры Вакарчук создал десятки хитов, которые знают наизусть все — от "911" до "Вставай". Его песни давно вышли за пределы простой музыки: они звучали на Майданах, поддерживали военных на фронте и становились первым танцем на свадьбах.

Сегодня Святослав продолжает писать историю современной украинской культуры, оставаясь таким же искренним и драйвовым, как и в далеком 98-м, когда мы впервые услышали то самое "Там, де нас нема".

