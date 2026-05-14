Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Какая песня сделала Вакарчука знаменитым: его слышала вся Украина

Какая песня сделала Вакарчука знаменитым: его слышала вся Украина

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 09:00
Песня, которая сделала Вакарчука знаменитым: главный хит "Океана Эльзы"
Святослав Вакарчук. Фото: Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Сегодня, 14 мая, свой 51-й день рождения отмечает человек, чей голос стал саундтреком для нескольких поколений украинцев — Святослав Вакарчук. Трудно поверить, но он на сцене уже более трех десятилетий. За это время Слава успел попробовать себя в политике и продюсировании, однако для большинства он остается неизменным лидером "Океана Эльзы".

Новини.LIVE решили вспомнить, как все начиналось.

Какая песня сделала Вакарчука знаменитым

Хотя сейчас группа ассоциируется с аншлагами на "Олимпийском" и легендарными треками вроде "Без бою" или "На небі", их путь к признанию начался с любительских съемок в родном Львове. Настоящий прорыв произошел в конце 90-х.

Именно 1998 год стал переломным благодаря песне "Там, де нас нема". Это был не просто очередной трек, а культурный резонанс:

  • Это первая композиция, которая принесла группе настоящую всеукраинскую славу.
  • На нее сняли первый профессиональный клип группы — до этого ребята довольствовались только авторскими видео.
  • Песня дала название дебютному альбому, который фактически перевернул представление о качественном украинском роке.

За 30 лет карьеры Вакарчук создал десятки хитов, которые знают наизусть все — от "911" до "Вставай". Его песни давно вышли за пределы простой музыки: они звучали на Майданах, поддерживали военных на фронте и становились первым танцем на свадьбах.

Читайте также:

Сегодня Святослав продолжает писать историю современной украинской культуры, оставаясь таким же искренним и драйвовым, как и в далеком 98-м, когда мы впервые услышали то самое "Там, де нас нема".

Ранее мы писали о том, как FIЇNKA стала знаменитой благодаря рискованному поступку мужчины. Именно он в свое время поверил в нее.

Также мы сообщали, какой удачный образ на днях продемонстрировала блогер Даша Квиткова.

Святослав Вакарчук знаменитости день рождения
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Автор:
Анна Бондаренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации