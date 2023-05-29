Якубович вирішив навчити росіян, як правильно любити батьківщину

Російський телеведучий Леонід Якубович. ФОТО: скріншот YouTube

Ведучий російського шоу "Поле чудес" Леонід Якубович вважає, що школи РФ погано виховують патріотизм. На це він поскаржився в інтерв'ю YouTube-каналу "Емпатія Манучі".

На думку Якубовича, дітям окупантів, що воюють в Україні, потрібно частіше нагадувати, що "діди воювали".

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"Якби поруч із кожною партою на стіні висіла фотографія людини і було б написано: "На твоєму місці сидів такий, який пройшов шлях із сорок першого по сорок п'ятий", — розмріявся телеведучий.

"Насуплю брови"

Також Якубович пригрозив страшними карами всім, хто погано відгукується про Росію. За його словами, можна не любити державу, але Росію треба любити у будь-якому випадку.

"Запевняю вас, кожна людина в цій країні, потрапивши за кордон, чудово проводячи час, не дай бог почує щось погане про нашу країну — порве на шматки", — заявив шоумен.

Щоправда, сам Якубович в аналогічному випадку рвати на шматки іноземного співрозмовника не готовий.

"Як би я не ставився, мені може подобатися, не подобатися, я скриплю зубами і таке інше, але якщо хто-небудь за кордоном почне вякати про мою країну, я дуже сильно насуплю брови. Дуже сильно!" — пообіцяв він.

Родичі у Голлівуді

Водночас Леонід Якубович зізнався, що має родичів на ворожому Заході. Він стверджує, що засновники кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer Ніколас і Джозеф Шенкі (до еміграції — Микола та Йосип Шейнкери) були двоюрідними братами його діда.

"Одного разу, коли я вже навчався в інституті, з Америки прийшов пухкий конверт на ім'я мого батька. Писала жінка, що вона чи то донька, чи то онука одного з цих братів", — розповів Якубович.

Втім, надати документальні свідчення своєї спорідненості із братами Шенками, які стояли біля витоків нинішнього Голлівуду, Якубович не готовий. За словами шоумена, його мати злякалася та знищила листа.

Нагадаємо, у січні 2023 року Леоніда Якубовича було внесено до списку санкцій РНБО за підтримку війни в Україні.

Також недавно стало відомо, що російський суд заборонив продавати дачу Алли Пугачової, яка переїхала до Ізраїлю після повномасштабного вторгнення Росії до України.