Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Якубович побажав російським школам більше небіжчиків та похвалився родичами у Голлівуді arrow

Якубович побажав російським школам більше небіжчиків та похвалився родичами у Голлівуді

29 травня 2023 15:15
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Якубович вирішив навчити росіян, як правильно любити батьківщину
Російський телеведучий Леонід Якубович. ФОТО: скріншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Ведучий російського шоу "Поле чудес" Леонід Якубович вважає, що школи РФ погано виховують патріотизм. На це він поскаржився в інтерв'ю YouTube-каналу "Емпатія Манучі".

На думку Якубовича, дітям окупантів, що воюють в Україні, потрібно частіше нагадувати, що "діди воювали".

Читайте також:

"Якби поруч із кожною партою на стіні висіла фотографія людини і було б написано: "На твоєму місці сидів такий, який пройшов шлях із сорок першого по сорок п'ятий", — розмріявся телеведучий.

"Насуплю брови"

Також Якубович пригрозив страшними карами всім, хто погано відгукується про Росію. За його словами, можна не любити державу, але Росію треба любити у будь-якому випадку.

"Запевняю вас, кожна людина в цій країні, потрапивши за кордон, чудово проводячи час, не дай бог почує щось погане про нашу країну — порве на шматки", — заявив шоумен.

Щоправда, сам Якубович в аналогічному випадку рвати на шматки іноземного співрозмовника не готовий.

"Як би я не ставився, мені може подобатися, не подобатися, я скриплю зубами і таке інше, але якщо хто-небудь за кордоном почне вякати про мою країну, я дуже сильно насуплю брови. Дуже сильно!" — пообіцяв він.

Родичі у Голлівуді

Водночас Леонід Якубович зізнався, що має родичів на ворожому Заході. Він стверджує, що засновники кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer Ніколас і Джозеф Шенкі (до еміграції — Микола та Йосип Шейнкери) були двоюрідними братами його діда.

"Одного разу, коли я вже навчався в інституті, з Америки прийшов пухкий конверт на ім'я мого батька. Писала жінка, що вона чи то донька, чи то онука одного з цих братів", — розповів Якубович.

Втім, надати документальні свідчення своєї спорідненості із братами Шенками, які стояли біля витоків нинішнього Голлівуду, Якубович не готовий. За словами шоумена, його мати злякалася та знищила листа.

Нагадаємо, у січні 2023 року Леоніда Якубовича було внесено до списку санкцій РНБО за підтримку війни в Україні.

Також недавно стало відомо, що російський суд заборонив продавати дачу Алли Пугачової, яка переїхала до Ізраїлю після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB