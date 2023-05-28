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Аллі Пугачовій заборонили продавати дачу за майже три мільйони доларів

28 травня 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Аллі Пугачовій заборонили продавати дачу за майже три мільйони доларів
Співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Російська співачка Алла Пугачова, яка засудила війну в Україні та емігрувала до Ізраїлю, подарувала якось свою дачу старшому онуку, Микиті Преснякову. Втім, той не може продати об’єкт нерухомості зіркової бабусі. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Подробиці 

Дачна ділянка у Московської області у власності співачки з 1990-х. Декілька років тому Пугачова подарувала її старшому сину Кристини Орбакайте. Хлопець, який емігрував до США, влаштовував там галасливі вечірки з друзями.

Нещодавно будинок площею 800 квадратних метрів з'явився на сайті продажу нерухомості. За ділянку з котеджем із шістьма спальнями, кінотеатром, басейном та своїм причалом була призначена вартість у розмірі 225 мільйонів рублів (2 млн 850 тисяч доларів).

Втім суд країни-терориста заборонив зірковій родині продаж нерухомості Як виявилося, ділянку біля берегової лінії співачка взяла в оренду в місцевої влади. Берег належить до місць загального користування, отже викупити його не можна.

Також черговий платіж не був погашений у строк: борг у розмірі 50 тисяч рублів (633 долари) 74-річна співачка не сплатила.

Скандальна дача родини Алли Пугачової. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що через проблеми зі здоров'ям Пугачова не прилетіла ще на один похорон в Москву. Також ми розповідали, що путіністи планують провести аналог "Євробачення" в замку Пугачової.

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