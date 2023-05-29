Якубович решил научить россиян, как правильно любить родину

Российский телеведущий Леонид Якубович. ФОТО: скриншот YouTube

Ведущий российского шоу "Поле чудес" Леонид Якубович считает, что школы в РФ плохо воспитывают патриотизм. На это он пожаловался в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По мнению Якубовича, детям оккупантов, воюющих в Украине, нужно почаще напоминать, что "деды воевали".

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"Если бы рядом с каждой партой на стене висела фотография человека и было бы написано: "На твоем месте сидел такой-то, который прошел путь с сорок первого по сорок пятый", — размечтался телеведущий.

"Насуплю брови"

Также Якубович пригрозил страшными карами всем, кто плохо отзывается о России. По его словам, можно не любить государство, но Россию надо любить в любом случае.

"Уверяю вас, каждый человек в этой стране, попав за границу, замечательно проводя время, не дай бог услышит что-нибудь гадкое про нашу страну — порвет на куски", — заявил шоумен.

Правда, сам Якубович в аналогичном случае рвать на куски иностранного собеседника не готов.

"Как бы я ни относился, мне может нравиться, не нравиться, я скриплю зубами и все такое прочее, но если кто-нибудь заграницей начнет вякать про мою страну, я очень сильно насуплю брови. Очень сильно!" — пообещал он.

Родичи в Голливуде

В то же время Леонид Якубович признался, что на "враждебном Западе" у него есть родственники. Он утверждает, что основатели кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Николас и Джозеф Шенки (до эмиграции – Николай и Иосиф Шейнкеры) приходились его деду двоюродными братьями.

"Однажды, когда я уже учился в институте, из Америки пришел пухлый конверт на имя моего отца. Писала женщина, что она то ли дочка, то ли внучка одного из этих братьев", — поведал Якубович.

Впрочем, предоставить документальные свидетельства своего родства с братьями Шенками, стоявшими у истоков нынешнего Голливуда, Якубович не готов. По словам шоумена, его мать испугалась и уничтожила письмо.

Напомним, в январе 2023 года Леонид Якубович был внесен в санкционный список СНБО за поддержку войны в Украине.

Также недавно стало известно, что российский суд запретил продавать дачу Аллы Пугачевой, переехавшей в Израиль после полномасштабного вторжения России в Украину.