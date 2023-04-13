Янович заявив про закриття проєкту "Подкаст терапія": що відомо

Український актор, сценарист Євген Янович. Скриншот із відео "Подкаст терапії"

Після скандального розслідування про "психотерапевта" Спартака Субботу актор Євген Янович заявив про закриття YouTube-проєкту "Подкаст терапія". Суббота був з Яновичем співавтором заходів.

Відповідний допис Євген Янович опублікував в Instagram.

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"Краще гірка правда, аніж солодка брехня. (...) Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий випуск "Подкаст терапії". А чи вийде взагалі колись "Подкаст терапія"? Ні", — зазначив актор.

Таким чином Євген Янович відреагував на розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного, який оприлюднив інформацію, що Суббота видавав себе за кандидата наук, психіатра і лікаря-психолога, а також, можливо, навіть не мав медичної освіти.

Після ознайомлення з розслідуванням Янович запевняє, що серед наведених фактів знав лише про причетність Спартака Субботи до громадської організації "Українська академія наук" і роботу в Інституті когнітивного моделювання.

Євген Янович також заявив, що скасовує спільний із Субботою тур "Подкаст терапії", який мав розпочатися 17 квітня. Актор додав, що всі кошти повернуть глядачам.

Нагадаємо, що мережу сколихнуло розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи. Понад пів року проти зірки Tik Tok збирали докази.