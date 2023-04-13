Янович заявил о закрытии проекта "Подкаст терапия": что известно

Украинский актер, сценарист Евгений Янович. Скриншот с видео "Подкаст терапии"

После скандального расследования о "психотерапевте" Спартаке Субботе актер Евгений Янович заявил о закрытии YouTube-проекта "Подкаст терапия". Суббота был с Яновичем соавтором мероприятий.

Соответствующее сообщение Евгений Янович опубликовал в Instagram.

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"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. (...) Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск "Подкаст терапии". А выйдет ли вообще когда-нибудь "Подкаст терапия"? Нет", — отметил актер.

Таким образом, Евгений Янович отреагировал на расследование психотерапевта Ильи Полуденного, который обнародовал информацию, что Суббота выдавал себя за кандидата наук, психиатра и врача-психолога, а также, возможно, даже не имел медицинского образования.

После ознакомления с расследованием Янович уверяет, что среди приведенных фактов знал лишь о причастности Спартака Субботы к общественной организации "Украинская академия наук" и работе в Институте когнитивного моделирования.

Евгений Янович также заявил, что отменяет совместный с Субботой тур "Подкаст терапии", который должен был начаться 17 апреля. Актер добавил, что все средства будут возвращены зрителям.

Напомним, что сеть всколыхнуло расследование психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блоггера, психолога Спартака (Александра) Субботы. Более полугода против звезды Tik Tok собирали доказательства.