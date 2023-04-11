Гучне розслідування про зіркового психолога Спартака Субботу: в чому викрили блогера

Директор інституту доказової психотерапії, блогер, психолог Спартак Суббота. Фото: wikipedia.org

Мережу сколихнуло розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи. Понад пів року проти зірки Tik Tok збирали докази.

Вони з’явились у матеріалі видання "Свідомі".

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Спартак Суббота — чи не найбільш відомий психолог нашої країни. Український сегмент TikTok наповнений короткими відео з ними. Особливо його послуги та експертиза почали мати попит після початку повномасштабної війни. Проте разом зі швидким зростанням його кар'єри, так само швидко зростала кількість критики, особливо від інших психологів. Можна було б припустити, що колеги заздрять його успіхам. У своєму розслідуванні Ілля Полудьонний пояснює, чому питання зовсім в іншому.

"Сім місяців дуже детальної роботи, щоб викрити найогиднішу людину, що мені доводилося бачити. Весь час працюючи над цим, мені постійно хотілося вимовити: "мені шкода, мені шкода". В мене немає ілюзій на рахунок того, що чекає аудиторію Спартака Субботи. Я психотерапевт і прекрасно знаю, як це називається — інформаційна травма. Це буде дуже потужна втрата довіри до світу, і тим не менш ця біль неминуча, бо насилля треба називати насиллям. Хтось взагалі буде відмовлятися вірити у все це і буде заперечувати. Захисні механізми будуть берегти психіку цих людей від травми, і це зрозуміло. Мене скоріш за все чекає дуже багато ненависті, хейту, жорстокості. З цим всім ок, поки що мене це не лякає", — написав ініціатор розслідування.

Основні висновки розслідування.

Факт-чекінг розслідування про Спартака Субботу. Фото: Instagram/poludonnyi

Факт-чекінг розслідування про Спартака Субботу. Фото: Instagram/poludonnyi

Факт-чекінг розслідування про Спартака Субботу. Фото: Instagram/poludonnyi

Усі докази та факти резонансного розслідування творці опублікували у відео, яке набирає обертів у соцмережах.

Відмінна робота. Як мінімум для розкриття шахрая, щоб історію не хотіли повторити інші. Як максимум для розвитку критичного мислення українців

Подивившись поки лише перше відео, я в щоці з кількості опрацьованих джерел. Можу лише подякувати за роботу і внесок в просвітлення населення, люблю страшно

Дякую за відео розслідування! Можливо хоч після цього у частини людей спадуть рожеві окуляри на цього "недопсихолога".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка та блогерка Анна Трінчер не заплатила за роботу фотографині: в мережі розгорівся скандал. Також ми розповідали, що на режисерку, яка повертає голлівудського актора Джонні Деппа на великі екрани, подали до суду.