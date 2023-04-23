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Японська співачка Оно Акі заспівала українською мовою марш ЗСУ

23 квітня 2023 06:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Японська співачка Оно Акі заспівала українською мовою марш ЗСУ
Японська співачка виконала українські пісні. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Японська співачка Оно Акі заспівала українською мовою "Ой у лузі червона калина" та "Зродились ми великої години...". 

Відео виступу Оно Акі опублікували в мережі.

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"Зродились ми великої години, з пожеж війни і полум'я вогнів. Плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів", — йдеться в пісні.

Гімн українських націоналістів було створено за словами Олеся Бабія. Вважається, що музику до нього написав Омелян Ніжанковський.

1932 року Провід українських націоналістів, керівний орган ОУН, затвердив пісню як Гімн організації.

Адаптований варіант у 2018 році став маршем ЗСУ. 

Історія пісні "Ой у лузі червона калина"

Пісню "Ой у лузі червона калина" написав у 1914 році Степан Чарнецький за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття "Розлилися круті бережечки".

Під час Першої світової війни пісню виконували січові стрільці. Також її співали бійці УПА.

Пісня набула нової хвили популярності у 2022 році, після того як її виконав соліст Бумбоксу Андрій Хливнюк у перші дні вторгнення РФ.

Культовий британський гурт Pink Floyd записав на пісню кавер під назвою Hey, Hey, Rise Up!. 

Нагадаємо, у Миколаєві спалахнув мовний скандал. У дитячому містечку дітей розважали під пісні російського виконавця.

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