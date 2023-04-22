Права на пісні Винника хочуть придбати інші артисти: Олег не спілкується зі своїм продюсером

Співак Олег Винник. Фото: wikipedia.org

Останнім часом співака Олега Винника активно обговорюють у мережі. З його сторінок в Instagram та Facebook зникли всі дописи. А зіркові блогери повідомили, що артист не планує повертатися до України і серйозно хворий.

Портал МУЗВАР посилаючись на власні джерела підтвердив у своєму Telegram-каналі, що Винник не планує приїжджати на Батьківщину.

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Подробиці

За інформацією інсайдера видання, Олег Винник не планує повертатися в Україну і навіть "палить мости" з ексколегами. В шоу-бізнесі вже є запити на придбання права на виконання репертуару співака. Частково цю інформацію підтвердив продюсер Винника Олександр Горбенко.

"Останнім часом з Олегом не маємо тісних робочих відносин, думаю, це і так всі бачать. Щодо прав на проєкт та музичний матеріал — вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька. Але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання. На все свій час", — повідомив МУЗВАРУ Олександр Горбенко.

Сам артист так і не виходить на зв’язок з шанувальниками.

"Що то за страшна хвороба спіткала Олега Винника, знає тільки його дружина, Бог і прикордонники в Німеччині. Але схоже, що скоро "вовчицям" треба буде обрати нового вожака зграї", — підсумували творці порталу МУЗВАР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільниця офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон прокоментувала інформацію зіркових блогерів щодо хвороби артиста та його планів. Також ми розповідали, що повідомив про Винника телеведучий Юрій Горбунов.