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Японская певица Оно Аки спела на украинском языке марш ВСУ

23 апреля 2023 06:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Японская певица Оно Аки спела на украинском языке марш ВСУ
Японская певица исполнила украинские песни. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Японская певица Оно Аки спела на украинском языке "Ой у лузі червона калина" и "Зродились ми великої години...".

Видео выступления Оно Аки опубликовали в сети.

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Гимн украинских националистов был создан на слова Олеся Бабия. Считается, что музыку к нему написал Емельян Нижанковский.

1932 Провод украинских националистов, руководящий орган ОУН, утвердил песню как Гимн организации.

Адаптированный вариант в 2018 году стал маршем ВСУ. 

История песни "Ой у лузі червона калина"

Песню "Ой у лузі червона калина" написал в 1914 году Степан Чарнецкий по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережечки."

Во время Первой мировой войны песню исполняли сечевые стрелки. Также ее пели бойцы УПА.

Песня приобрела новую волну популярности в 2022 году, после того как ее исполнил солист Бумбокса Андрей Хливнюк в первые дни вторжения РФ.

Культовая британская группа Pink Floyd записала на песню кавер под названием Hey, Hey, Rise Up!.

Напомним, в Николаеве разразился языковой скандал. В детском городке детей развлекали под песни русского исполнителя.

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