Єдина в світі: Харлан продає власну Барбі-копію заради доброї справи

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою ляльку Барбі. Іграшка є копією відомої спортсменки.

Про це Харлан повідомила у своєму Instagram.

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Барбі-копія Харлан — в єдиному екземплярі в світі. Продати цінну іграшку спортсменка вирішила з метою зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових.

Харлан продає власну Барбі-копію заради доброї справи. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан продає власну Барбі-копію заради доброї справи. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан продає власну Барбі-копію заради доброї справи. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан продає власну Барбі-копію заради доброї справи. Фото: ebay.com/

"Друзі, привіт! Це — моя лялька Барбі, що є в єдиному екземплярі у світі. Разом з Tribuna.ua ми вирішили виставити її на благодійний аукціон на платформі eBay, гроші з якого підуть для клініки Бодро на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни. Аукціон вже запущено на eBay", — повідомила Харлан.

Ціна лоту, з гідно з інформацією з офіційного сайту, стартує від 10 тисяч доларів.

Раніше Харлан потрапила у скандал. Спортсменку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії через відмову тиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі. На щастя пізніше виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування призупинив "чорну картку" для Харлан.

Нагадаємо, Ольга Харлан з'явиться на новій марці Укрпошти.