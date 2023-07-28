Олексій Суханов емоційно підтримав Ольгу Харлан після дискваліфікації

Телеведучий Олексій Суханов. Фото: instagram.com/suhanov.official/

Нещодавно фехтувальниця Ольга Харлан опинилася в центрі міжнародного спортивного скандалу. На чемпіонаті світу з фехтування українка перемогла суперницю з Росії, але відмовилася потиснути їй руку. Через це Харлан дискваліфікували. Українців обурила ця ситуація.

Свою підтримку фехтувальниці висловив відомий телеведучий Олексій Суханов у своєму Instagram.

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Честь не купується

За словами ведучого, позицію спортсменки поділяють більшість людей, які підтримують Україну. Вчинок Харлан — це приклад поваги до власної країни.

Телеведучий Олексій Суханов підтримав Ольгу Харлан. Фото: instagram.com/suhanov.official/

"Усі здорові на голову люди - Ольга Харлан! Пані Ольго, шана і низький уклін за Вашу позицію, яку поділяє кожна адекватна людина, бо тиснути руки особам з країни-терористки — це зневажати себе, свою землю, зраджувати памʼять загиблих захисників України, цивільних і дітей, зокрема, життя яких відібрали ті, що принесли війну в Україну!…Честь не купується!…На відміну від спорту і його світових керівників!", — пише Олексій Суханов.

Фоловери ведучого були солідарні з його позицією: "Все вірно написан", "справжній свідомий патріотизм — у вчинках".

Спочатку повідомлялося, що стосовно Ольги Харлан не застосовуватимуть штрафні санкції. Однак у результаті її усунули від змагань під егідою Міжнародної федерації фехтування на 60 днів. Сама Харлан зізналася, що це рішення вибило її з колії. Проте спортсменка цінує підтримку українців, яка надходить зі всієї країни.

Нагадаємо, Ольга Харлан з'явиться на новій марці "Укрпошти".

Раніше Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина.