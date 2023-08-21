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Единственная в мире: Харлан продает собственную Барби-копию ради доброго дела

21 августа 2023 13:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Единственная в мире: Харлан продает собственную Барби-копию ради доброго дела
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан выставила на аукцион свою куклу Барби. Игрушка представляет собой копию известной спортсменки.

Об этом Харлан сообщила в своем Instagram.

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Барби-копия Харлан — в единственном экземпляре в мире. Продать ценную игрушку спортсменка решила с целью собрать деньги для клиники реабилитации украинских военных.

 

Харлан продает свою Барби-копию ради доброго дела. Фото: instagram.com/olgakharlan/

 

Харлан продает свою Барби-копию ради доброго дела. Фото: instagram.com/olgakharlan/

 

Харлан продает свою Барби-копию ради доброго дела. Фото: instagram.com/olgakharlan/

 

Харлан продает свою Барби-копию ради доброго дела. Фото: ebay.com/

"Друзья, привет! Это моя кукла Барби, которая в единственном экземпляре в мире. Вместе с Tribuna.ua мы решили выставить ее на благотворительный аукцион на платформе eBay, деньги с которого пойдут для клиники Бодро на реабилитацию пострадавших украинских военных в результате войны. Аукцион уже запущен на eBay", — сообщила Харлан.

Цена лота, согласно информации с официального сайта, стартует от 10 тысяч долларов.

Ранее Харлан попала в скандал. Спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии из-за отказа подать руку россиянке, получившей автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже. К счастью позже исполнительный комитет Международной федерации фехтования приостановил "черную карточку" для Харлана.

Напомним, Ольга Харлан появится на новой марке Укрпочты.

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