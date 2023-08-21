Единственная в мире: Харлан продает собственную Барби-копию ради доброго дела
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан выставила на аукцион свою куклу Барби. Игрушка представляет собой копию известной спортсменки.
Об этом Харлан сообщила в своем Instagram.
Барби-фехтовальщица
Барби-копия Харлан — в единственном экземпляре в мире. Продать ценную игрушку спортсменка решила с целью собрать деньги для клиники реабилитации украинских военных.
"Друзья, привет! Это моя кукла Барби, которая в единственном экземпляре в мире. Вместе с Tribuna.ua мы решили выставить ее на благотворительный аукцион на платформе eBay, деньги с которого пойдут для клиники Бодро на реабилитацию пострадавших украинских военных в результате войны. Аукцион уже запущен на eBay", — сообщила Харлан.
Цена лота, согласно информации с официального сайта, стартует от 10 тысяч долларов.
Ранее Харлан попала в скандал. Спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии из-за отказа подать руку россиянке, получившей автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже. К счастью позже исполнительный комитет Международной федерации фехтования приостановил "черную карточку" для Харлана.
Напомним, Ольга Харлан появится на новой марке Укрпочты.