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Єфросиніна показала як відбуваються зйомки "Дорослих дівчат"

4 червня 2023 02:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Єфросиніна показала як відбуваються зйомки "Дорослих дівчат"
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала як відбуваються зйомки шоу "Дорослі дівчата", яке вона веде спільно зі співачкою Олею Поляковою. Так, користувачі можуть побачити підготовку до запису та деякі моменти з програми.

Відповідне відео Єфросиніна опублікувала в Instagram.

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"Дорослі дівчата"

"[...] ми знімаємо їх, перебуваючи в тому самому стані, що й всі українці зараз — невиспані, втомлені та з нерозумінням, де брати радість... Але в нас є ви, хто пише, що проєкт — це віддушина! Та наша крутезна спрацьована команда, яка настільки професійно допомагає нам з Олею Поляковою зібратися! Тож вуаля — сьогодні записано два нові випуски!" — написала Єфросиніна під відео.

Нагадаємо, що відома українська виконавиця, акторка та телеведуча Оля Полякова показала новий випуск свого шоу з ведучою Машею Єфросиніною. Популярна артистка порушила тему краси разом з Машею Єфросиніною, розкривши секрети молодості та показавши зарядку для обличчя.

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