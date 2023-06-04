Єфросиніна показала як відбуваються зйомки "Дорослих дівчат"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала як відбуваються зйомки шоу "Дорослі дівчата", яке вона веде спільно зі співачкою Олею Поляковою. Так, користувачі можуть побачити підготовку до запису та деякі моменти з програми.

Відповідне відео Єфросиніна опублікувала в Instagram.

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"[...] ми знімаємо їх, перебуваючи в тому самому стані, що й всі українці зараз — невиспані, втомлені та з нерозумінням, де брати радість... Але в нас є ви, хто пише, що проєкт — це віддушина! Та наша крутезна спрацьована команда, яка настільки професійно допомагає нам з Олею Поляковою зібратися! Тож вуаля — сьогодні записано два нові випуски!" — написала Єфросиніна під відео.

Нагадаємо, що відома українська виконавиця, акторка та телеведуча Оля Полякова показала новий випуск свого шоу з ведучою Машею Єфросиніною. Популярна артистка порушила тему краси разом з Машею Єфросиніною, розкривши секрети молодості та показавши зарядку для обличчя.