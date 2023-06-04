Ефросинина показала как проходят съемки "Взрослых девушек"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как проходят съемки шоу "Взрослые девушки", которое она ведет совместно с певицей Олей Поляковой. Так, пользователи могут увидеть подготовку к записи и некоторые моменты из программы.

Соответствующее видео Ефросинина опубликовала в Instagram.

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"[...] мы снимаем их, находясь в том же состоянии, что и все украинцы сейчас — невыспавшиеся, уставшие и с непониманием, где брать радость... Но у нас есть вы, кто пишет, что проект — это отдушина! И наша крутая изношенная команда, которая настолько профессионально помогает нам с Олей Поляковой собраться! Так что вуаля — сегодня записано два новых выпуска!" – написала Ефросинина под видео.

Напомним, что известная украинская исполнительница, актриса и телеведущая Оля Полякова показала новый выпуск своего шоу с ведущей Машей Ефросининой. Популярная артистка подняла тему красоты вместе с Машей Ефросининой, раскрыв секреты молодости и показав зарядку для лица.