Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ефросинина показала как проходят съемки "Взрослых девушек" arrow

Ефросинина показала как проходят съемки "Взрослых девушек"

4 июня 2023 02:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ефросинина показала как проходят съемки "Взрослых девушек"
Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как проходят съемки шоу "Взрослые девушки", которое она ведет совместно с певицей Олей Поляковой. Так, пользователи могут увидеть подготовку к записи и некоторые моменты из программы.

Соответствующее видео Ефросинина опубликовала в Instagram.

Читайте также:

"Взрослые девушки"

"[...] мы снимаем их, находясь в том же состоянии, что и все украинцы сейчас — невыспавшиеся, уставшие и с непониманием, где брать радость... Но у нас есть вы, кто пишет, что проект — это отдушина! И наша крутая изношенная команда, которая настолько профессионально помогает нам с Олей Поляковой собраться! Так что вуаля — сегодня записано два новых выпуска!" – написала Ефросинина под видео.

Напомним, что известная украинская исполнительница, актриса и телеведущая Оля Полякова показала новый выпуск своего шоу с ведущей Машей Ефросининой. Популярная артистка подняла тему красоты вместе с Машей Ефросининой, раскрыв секреты молодости и показав зарядку для лица.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас