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"Який зашквар": Олю Полякову та Машу Єфросиніну зацькували за їхнє шоу

26 квітня 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Оля Полякова та Маша Єфросиніна отримали критику – публіка незадоволена
Співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна на шоу "Дорослі дівчата". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця, акторка та телеведуча Оля Полякова показала новий випуск свого шоу з ведучою Машею Єфросиніною. Популярна артистка порушила тему краси разом з Машею Єфросиніною, розкривши секрети молодості та показавши зарядку для обличчя.

Відповідне відео Оля Полякова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна створили спільне шоу "Дорослі дівчата", де обговорюють різні теми. Цього разу співачка разом з телеведучою порушила тему краси та її стан з віком.

"У новому випуску "Дорослих дівчат" ми з @mashaefrosinina розвінчуємо недолугі міфи про втрату краси з віком. Також Маша поділилася своїми секретами молодості, а я показала як робити найкращу зарядку для обличчя! Вмикайте новий випуск "Дорослих дівчат" про вік на YouTube-каналі "Ваша Маша". Бажаємо вам приємного перегляду!" — написала Оля Полякова в своєму пості.

Численні підписники української виконавиця, як завжди, не стали мовчати після того, що побачили. Користувачі мережі почали писати свою думку, залишаючи безліч коментарів під фрагментом з шоу Олі Полякової та Маші Єфросиніної.

"Оля і Маша знову вкидають нам омоскалений контент, мої коментарі обурення видаляють. Знову підстава, а я була повірила((( було так мило, а тепер знову верне", ""ви повинні" який зашквар. Дякую @mashaefrosinina що тактовно не підтримали цей крінж, який несла Полякова. Той бодішеймінг", "дуже важливі теми , скажу більше мудра людина коли зустрічається її зовнішність відходить на 50ий план", — пишуть користувачі під публікацією співачки.

Коментарі зі сторінки Олі Полякової
Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Олі Полякової
Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Олі Полякової
Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова розкритикувала інтерв’ю Ані Лорак.

Раніше ми розповідали, що відома артистка Оля Полякова зганьбилася на публіку.

Також ми повідомляли про те, що телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як вона тримається під час війни.

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