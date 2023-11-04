Єфросиніна, Соловій, Саніна — знаменитості вітають залізничників з професійним святом

Працівники Укрзалізниці. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Під час повномасштабної війни чимало професій, які до цього багатьом здавалися рутинними та звичайними, набули нових сенсів. Сьогодні, 4 листопада, професійно свято в українських залізничників. Під час обстрілів та блекаутів, в холод та спеку вони не раз доводили свій героїзм. Що і продовжують робити зараз.

У своїх соцмережах вже лунають перші привітання від представників шоу-бізнесу, які часто користуються послугами Укрзалізниці.

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Христина Соловій

Співачка опублікувала відео, яке вона зняла влітку. По гучномовцю вона привітала пасажирів, які, як і вона, їхали до Краматорська. Артистка часто дає концерти на фронті та Україні в цілому. Тож її нерідко можна побачити в тому чи іншому потягу.

"Залізничники зʼєднали країну коліями та вагонами, коли ворог вчергове хотів розділити нас, і навіть друзі не вірили в нашу стійкість. Я вірю в день, коли зможу зачитати таке ж повідомлення у потязі до звільненого Донецька, Сімферополя, Генічеська, Луганська… Дякую вам, залізничники та залізничниці! Ви — символ волі та нескореності української держави", — написала Христина.

Маша Єфросиніна

Шоувумен пожартувала, що спеціально придбала квиток на потяг, аби з купе записати відео та від щирого серця привітати залізничників з професійним святом. Маша часто їздить до Польщі, де в неї живуть мама з сином Олександром. Тож вона часто комунікує з працівниками Укрзалізниці.

"Авжеж, я пожартувала. Я знову їду у справах. Але це прекрасна нагода згадати, скільки особисто для мене Укрзалізниця означає останні 20 місяців. Я не знаю, як би я їздила, і взагалі не знаю, як би я виконала половину своїх справ, якби вас не було. Дяку за все", — сказала Єфросиніна у відео.

Також Маша особисто подякувала окремому провіднику, який влітку на маршруті Варшава-Київ приніс їй тарілку з фруктами і сказав: "Маріє, все буде добре". Слід зазначити, що в той момент Єфросиніна, за її словами, була заплакана.

Шоувумен Маша Єфросиніна в потязі Укрзалізниці. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss, співведуча "Євробачення-2023" Юлія Саніна останнім часом часто користувалася послугами Укрзалізниці. Вона була тренеркою тринадцятого сезону шоу "Голос країни", який цього року знімали в столиці Польщі, Варшаві.

"Укрзалізниця для мене — це стабільність і завжди правильні рішення. Дуже дякую усім працівникам Укрзалізниці за те, що поєднуєте долі, сім’ї, рятуєте ситуації і працюєте в надскладних умовах", — зазначила Юля.

Співачка Юлія Саніна. Скриншот: Instagram/the_hardkiss

Нагадаємо, раніше ми писали, як Президент України Володимир Зеленський привітав залізничників з професійним святом. Також ми розповідали, що захисник України Женя Галич привітав гурт O.Torvald з 18-річчям та показав архівні фото.