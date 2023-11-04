Ефросинина, Соловий, Санина — знаменитости поздравляют железнодорожников с праздником

Сотрудники Укрзализныци. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Во время полномасштабной войны немало профессий, которые до этого многим казались рутинными и обычными, приобрели новые смыслы. Сегодня, 4 ноября, профессионально праздник у украинских железнодорожников. Во время обстрелов и блекаутов, в холод и жару они не раз доказывали свой героизм. Что и продолжают делать сейчас.

В своих соцсетях уже раздаются первые поздравления от представителей шоу-бизнеса, часто пользующихся услугами Укрзализныци.

Читайте также:

Христина Соловий

Певица опубликовала видео, которое она сняла летом. По громкоговорителю она поздравила пассажиров, которые, как и она, ехали в Краматорск. Артистка часто дает концерты на фронте и Украине в целом. Поэтому ее нередко можно увидеть в том или ином поезде.

"Железнодорожники соединили страну путями и вагонами, когда враг в очередной раз хотел разделить нас, и даже друзья не верили в нашу устойчивость. Я верю в день, когда смогу зачитать такое же сообщение в поезде в освобожденный Донецк, Симферополь, Геничевск, Луганск… Спасибо вам, железнодорожники и железнодорожницы! Вы — символ воли и нескоренности украинского государства", — написала Христина.

Маша Ефросинина

Шоувумен пошутила, что специально приобрела билет на поезд, чтобы с купе записать видео и от всей души поздравить железнодорожников с профессиональным праздником. Маша часто ездит в Польшу, где у нее живут мама с сыном Александром. Поэтому она часто общается с работниками Укрзализныци.

"Если что, я пошутила. Я снова еду по делам. Но это прекрасный случай вспомнить, сколько лично для меня Укрзализныця означает последние 20 месяцев. Я не знаю, как бы я ездила, и вообще не знаю, как бы я выполнила половину своих дел, если бы вас не было. Спасибо за все", — сказала Ефросинина в видео.

Также Маша лично поблагодарила отдельного проводника, который летом на маршруте Варшава-Киев принес ей тарелку с фруктами и сказал: "Мария, все будет хорошо". Следует отметить, что в тот момент Ефросинина, по ее словам, была заплаканной.

Шоувумен Маша Ефросинина в поезде Укрзализныци. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss, соведущая "Евровидение-2023" Юлия Санина в последнее время часто пользовалась услугами Укрзализныци. Она была тренером тринадцатого сезона шоу "Голос країни", который в этом году снимали в столице Польши, Варшаве.

"Укрзализныця для меня — это стабильность и всегда правильные решения. Большое спасибо всем работникам Укрзализныци за то, что соединяете судьбы, семьи, спасаете ситуации и работаете в сверхсложных условиях", — отметила Юля.

Певица Юлия Санина. Скриншот: Instagram/the_hardkiss

Напомним, ранее мы писали, как Президент Украины Владимир Зеленский поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Также мы рассказывали, что защитник Украины Женя Галич поздравил группу O.Torvald с 18-летием и показал архивные фото.