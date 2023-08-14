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Євген Клопотенко розповів, як Світлані Лободі "реабілітуватися" перед українцями

14 серпня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Євген Клопотенко закликав Світлану Лободу вибачитися перед українцями – за що
Український шеф-кухар Євген Клопотенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український шеф-кухар, ресторатор, блогер та ведучий Євген Клопотенко висловився про співачку Світлану Лободу. Зокрема, відомий телеведучий дав українській співачці декілька порад стосовно того, що їй потрібно зробити після свого життя в Росії.

Відверте інтерв’ю Євген Клопотенко дав каналу "РБК-Україна" в YouTube.

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Думка Євгена Клопотенко про Світлану Лободу

За думкою українського шеф-кухаря, співачці потрібно публічно розкритикувати та відмовитися від всього російського. Євген Клопотенко вважає, що тільки попросивши вибачення в українців, Світлана Лобода зможе знову отримати їхню повагу. 

Евгений Клопотенко на интервью
Український шеф-кухар Євген Клопотенко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Нехай Лобода вийде і скаже, що Путін л*х, і пішло все в ж*пу. Я — українка. Всі російські пісні, до побачення. Я була д*репою, нічого не розуміла, вибачте мені, що була т*порила. Тепер я хочу, щоб ви прийняли мене назад, тому що я зрозуміла, що таке Україна", — зазначив український кухар Євген Клопотенко.

Також блогер та телеведучий вважає, що Світлана Лобода не зможе так зробити. Євген Клопотенко вважає, що буде чудовим публічно "послати" всіх росіян.

Кар’єра Світлани Лободи

Українська співачка вже давно переїхала до Росії, де побудувала успішну кар’єру. Там в неї з’явилося дуже багато російських шанувальників, перед якими вона неодноразово виступала. Ще на початку повномасштабної війни Світлана Лобода була в Росії, але згодом таки повернулася до України.

Светлана Лобода
Українська співачка Світлана Лобода під час свого виступу. Фото: instagram.com/p/CidRy9VMWt4/?hl=ru

Після повернення українська співачка вирішила активно підтримувати країну, збираючи гроші на це. Вона всіма силами демонструє свою підтримку українцям, але багато хто не підтримує таку різку зміну свого життя.

Втім, Світлана Лобода продовжує активно підтримувати Україну та випускати нові пісні вже не російською, як раніше, а українською мовою.

Нагадаємо, ми писали про те, що український шеф-кухар Євген Клопотенко провів цікаву акцію у відділенні "Нової пошти".

Раніше ми розповідали про те, що блогер Євген Клопотенко потрапив у скандал через одну страву. 

Також ми повідомляли про те, що шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачний соус до м’яса.

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