Евгений Клопотенко призвал Светлану Лободу извиниться перед украинцами – за что

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский шеф-повар, ресторатор, блогер и ведущий Евгений Клопотенко высказался о певице Светлане Лободе. В частности, известный телеведущий дал украинской певице несколько советов по поводу того, что ей нужно сделать после своей жизни в России.

Откровенное интервью Евгений Клопотенко дал каналу "РБК-Украина" в YouTube.

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По мнению украинского шеф-повара, певице нужно публично раскритиковать и отказаться от всего российского. Евгений Клопотенко считает, что только извинившись перед украинцами, Светлана Лобода сможет снова получить их уважение.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Пусть Лобода выйдет и скажет, что Путин л*х, и пошло все в ж*пу. Я — украинка. Все русские песни, до свидания. Я была д*рой, ничего не понимала, простите меня, что была т*порылая. Теперь я хочу, чтобы вы приняли меня обратно, потому что я поняла, что такое Украина", — отметил украинский повар Евгений Клопотенко.

Также блогер и телеведущий считает, что Светлана Лобода не сможет так поступить. Евгений Клопотенко считает, что будет отлично публично "послать" всех россиян.

Карьера Светланы Лободы

Украинская певица уже давно переехала в Россию, где построила успешную карьеру. Там у нее появилось большое количество российских поклонников, перед которыми она неоднократно выступала. Еще в начале полномасштабной войны Светлана Лобода была в России, но потом вернулась в Украину.

Украинская певица Светлана Лобода во время своего выступления. Фото: instagram.com/p/CidRy9VMWt4/?hl=ru

После возвращения украинская певица решила активно поддерживать страну, собирая деньги на это. Она всеми силами демонстрирует свою поддержку украинцам, но многие не поддерживают столь резкое изменение своей жизни.

Впрочем, Светлана Лобода продолжает активно поддерживать Украину и выпускать новые песни уже не на русском, как раньше, а на украинском языке.

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