Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Евгений Клопотенко рассказал, как Светлане Лободе "реабилитироваться" перед украинцами arrow

Евгений Клопотенко рассказал, как Светлане Лободе "реабилитироваться" перед украинцами

14 августа 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Евгений Клопотенко призвал Светлану Лободу извиниться перед украинцами – за что
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский шеф-повар, ресторатор, блогер и ведущий Евгений Клопотенко высказался о певице Светлане Лободе. В частности, известный телеведущий дал украинской певице несколько советов по поводу того, что ей нужно сделать после своей жизни в России.

Откровенное интервью Евгений Клопотенко дал каналу "РБК-Украина" в YouTube.

Читайте также:

Мнение Евгения Клопотенко о Светлане Лободе

По мнению украинского шеф-повара, певице нужно публично раскритиковать и отказаться от всего российского. Евгений Клопотенко считает, что только извинившись перед украинцами, Светлана Лобода сможет снова получить их уважение.

Евгений Клопотенко на интервью
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Пусть Лобода выйдет и скажет, что Путин л*х, и пошло все в ж*пу. Я — украинка. Все русские песни, до свидания. Я была д*рой, ничего не понимала, простите меня, что была т*порылая. Теперь я хочу, чтобы вы приняли меня обратно, потому что я поняла, что такое Украина", — отметил украинский повар Евгений Клопотенко.

Также блогер и телеведущий считает, что Светлана Лобода не сможет так поступить. Евгений Клопотенко считает, что будет отлично публично "послать" всех россиян.

Карьера Светланы Лободы

Украинская певица уже давно переехала в Россию, где построила успешную карьеру. Там у нее появилось большое количество российских поклонников, перед которыми она неоднократно выступала. Еще в начале полномасштабной войны Светлана Лобода была в России, но потом вернулась в Украину.

Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода во время своего выступления. Фото: instagram.com/p/CidRy9VMWt4/?hl=ru

После возвращения украинская певица решила активно поддерживать страну, собирая деньги на это. Она всеми силами демонстрирует свою поддержку украинцам, но многие не поддерживают столь резкое изменение своей жизни.

Впрочем, Светлана Лобода продолжает активно поддерживать Украину и выпускать новые песни уже не на русском, как раньше, а на украинском языке.

Напомним, мы писали о том, что украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел интересную акцию в отделении "Новой почты".

Ранее мы рассказывали о том, что блогер Евгений Клопотенко попал в скандал из-за одного блюда.

Также мы сообщали, что шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный соус к мясу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз