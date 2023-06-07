Євген Клопотенко дав поради, як вдосконалити рівень володіння українською мовою

Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився своїм досвідом переходу на українську мову. Виявляється, нею він спілкувався не все життя.

Про це Євген розповів в інтерв’ю "1+1".

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Перехід на українську

Євген народився та виріс у Києві. Попри те, що в родині спілкувались українською, в дитсадку, школі та з друзями Клопотенко розмовляв російською. Перейти повністю на рідну мову шеф-кухар вирішив, коли почав працювати на телебаченні.

"Я переглянув ці перші епізоди і зрозумів: це моя мова. Тоді й відбувся злам, після якого і почав вживати українську в побуті. Друзі спершу почали говорити: "Та що ти починаєш". Навіть десь день-два жартували, але я не зважав. Потім припинили це робити та просто підтримали", — згадав Євген.

Поради від Клопотенка

За словами кулінарного маестро, секретний рецепт в переході на українську мову полягає в тому, що слід зрозуміти, що ви хочете спілкуватися українською і ви можете помилятися.

"Тож раджу всім дозволити собі говорити. Це класична формула. Якщо ви хочете вивчити будь-яку мову, англійську, італійську, — розмовляйте. Ще замовляйте таксі українською та спілкуйтеся з водієм державною. Певним чином таксисти допомогли мені покращити свої навички. Коли вони мені телефонували, завжди казав: "Алло, добрий день", а виходячи з автівки, наголошував: "Гарного дня". У такі моменти відразу з’являлась впевненість", — поділився лайфхаками Клопотенко.

Також Євген радить переходити до другого етапу: викорінювання русизмів, вивчення нових для себе слів і продовження процесу удосконалення мови.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко годував борщем зірок та фанатів "Євробачення" в англійському Ліверпулі. Також ми розповідали, що Клопотенко не зміг влаштувати "скасування" популярного продукту.