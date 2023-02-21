Актер Дизель Шоу Евгений Сморигин написал комплимент коллеге, которая пошла работать к россиянам

Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", которая пошла работать на россиян
В конце прошлого года актер студии "Дизель Шоу" Евгений Сморигин сдал экзамен, чтобы получить украинское гражданство. Он продолжает поддерживать общение с бывшего коллегой по шоу, белорусской телеведущей Мариной Грицук.
Та похвасталась в своем Instagram началом сотрудничества с российской медиакомпанией.
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Марина Грицук застала полномасштабную войну под Киевом. Она 17 дней своими глазами видела кровавые планы кремля по захвату Украины. После этого актриса вернулась на родину.
Грицук не стала скрывать того, что начала работать на белорусский канал "ТНТ", принадлежащий российской медиакомпании "ТНТ International". После пережитого в Украине и наблюдения в течение года за тем, что происходит в стране, в которой она работала много лет, Марина решила сотрудничать с оккупантами.
Ее коллега, Евгений Сморигин, в комментариях под видео, на котором она ведет шоу, оставил комплимент.
Напомним, ранее мы писали, что концерты украинского певца Миши Марвина, возобновившего сотрудничество с российским лейблом Black Star и вернувшегося в рф, отменяют в стране-террористе.