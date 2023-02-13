Юрій Дудь позбувся будинку в москві — сума угоди

"Іноагент" Дудь позбувся будинку в москві: скільки він за нього виручив
Міністерство юстиції країни-терориста включило до реєстру іноземних агентів чимало місцевих знаменитостей. Серед них і блогер Юрій Дудь. Він потроху розпродає свою нерухомість у рф.
Про одну з таких фінансових угод повідомляють росЗМІ.
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Дудь продав нерухомість, що знаходиться в котеджному селищі "Сірнергія" у підмосков’ї ще у грудні 2022 року. Проте відомо про це стало лише зараз. Сума угоди за ділянку 12,5 соток і розташований на ньому особняк площею 315 квадратних метрів склала 42 мільйони рублів (570 тисяч доларів).
Проданий об'єкт виконано у стилі скандинавського мінімалізму. Серед його особливостей можна назвати наявність панорамних вікон на першому поверсі. Крім того, Юрій Дудь виписався з квартири батька і продав машину марки Hyundai.
Відзначимо, що 2022-го блогер розкритикував повномасштабне вторгнення рф до України та покинув країну-терориста. Юрій Дудь разом із сім'єю облаштувався в Іспанії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Оскар Кучера зганьбився на інтерв'ю "іноагента" Дудя. Також ми розповідали, що міністерство юстиції рф включило до реєстру іноземних агентів російську співачку Земфіру.