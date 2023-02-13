Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Іноагент" Дудь позбувся будинку в москві: скільки він за нього виручив arrow

"Іноагент" Дудь позбувся будинку в москві: скільки він за нього виручив

13 лютого 2023 14:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Юрій Дудь позбувся будинку в москві — сума угоди
Блогер Юрій Дудь потроху розпродає свою нерухомість у рф
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Міністерство юстиції країни-терориста включило до реєстру іноземних агентів чимало місцевих знаменитостей. Серед них і блогер Юрій Дудь. Він потроху розпродає свою нерухомість у рф.

Про одну з таких фінансових угод повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Деталі 

Дудь продав нерухомість, що знаходиться в котеджному селищі "Сірнергія" у підмосков’ї ще у грудні 2022 року. Проте відомо про це стало лише зараз. Сума угоди за ділянку 12,5 соток і розташований на ньому особняк площею 315 квадратних метрів склала 42 мільйони рублів (570 тисяч доларів).

Проданий об'єкт виконано у стилі скандинавського мінімалізму. Серед його особливостей можна назвати наявність панорамних вікон на першому поверсі. Крім того, Юрій Дудь виписався з квартири батька і продав машину марки Hyundai.

Відзначимо, що 2022-го блогер розкритикував повномасштабне вторгнення рф до України та покинув країну-терориста. Юрій Дудь разом із сім'єю облаштувався в Іспанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Оскар Кучера зганьбився на інтерв'ю "іноагента" Дудя. Також ми розповідали, що міністерство юстиції рф включило до реєстру іноземних агентів російську співачку Земфіру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:00 В Одеському зоопарку обрали пару року: переможець не один

14:54 В Україні школярі таки не складатимуть ДПА: урядовий наказ набув чинності

14:53 Гауляйтеру Запоріжжя Балицькому готують заміну, — Федоров

Новина з фото

14:53 Прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами

14:45 В Україні рекордно зросли продажі автобусів: дані Укравтопрому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:45 Допоможе у критичних ситуаціях: які документи мають бути в родинах військових обов'язково

14:30 Мешканці семи житлових масивів Одеси спостерігають перебої з водопостачанням: в чому причина

14:29 Стоп хаотичній забудові столиці: суд за позовом Мінкульту виніс рішення на користь киян

Новина з відео

14:25 "Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

Новина з фото

14:24 В Індонезії списаний "Боїнг" перетворили на розкішну віллу

Новина з відео

14:25 "Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

Новина з відео

13:43 ​​​​​​​Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ і назвав головні завдання Клименка

Новина з відео

13:18 ​​​​​​​Зеленський представив призначеного головою СБУ Малюка керівному складу спецслужби

Новина з відео

12:29 ​​​​​​​На цвинтарях Маріуполя зростає кількість поховань: більшість з них безіменні

Новина з відео

12:13 "Для Зеленського": Кадиров похизувався пістолетом перед пропагандисткою Скабеєвою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​​​​​Хакери зірвали трансляцію виступу президента Ірану і закликали до повалення режиму

Новина з відео

11:59 У "Дії" запустили опитування щодо найкращої воєнної марки 2022 року

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Міноборони підтвердило передачу Україні усіх САУ Caesar з Данії

Новина з відео

11:30 Братчук прокоментував "знищення" мосту в Затоці на Одещині

Новина з відео

08:04 Королева R&B повернулася та натякнула на другу вагітність: як пройшов виступ Ріанни на Супербоул-2023

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Актуальне по темі

None 13 Лютий 14:36

В Одеському зоопарку обрали пару року: переможець не один

None 13 Лютий 14:54

В Україні школярі таки не складатимуть ДПА: урядовий наказ набув чинності

None 13 Лютий 14:52

Прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами

None 13 Лютий 14:53

В Україні рекордно зросли продажі автобусів: дані Укравтопрому

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB