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"Иноагент" Дудь избавился от дома в Москве: сколько он за него выручил

13 февраля 2023 14:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Юрий Дудь избавился от дома в Москве — сумма сделки
Блогер Юрий Дудь понемногу распродает свою недвижимость в россии
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Министерство юстиции страны-террориста включило в реестр иностранных агентов немало местных знаменитостей. Среди них и блогер Юрий Дудь. Он постепенно распродает свою недвижимость в рф.  

Об одном из таких финансовых соглашений сообщают росСМИ.

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Подробности

Дудь продал недвижимость, находящуюся в коттеджном поселке "Сирнергия" в подмосковье еще в декабре 2022 года. Однако известно об этом стало только сейчас. Сумма сделки за участок 12,5 соток и расположенный на нем особняк площадью 315 квадратных метров составила 42 миллиона рублей (570 тысяч долларов).

Проданный объект выполнен в стиле скандинавского минимализма. Среди его особенностей можно выделить наличие панорамных окон на первом этаже. Кроме того, Юрий Дудь выписался из квартиры отца и продал машину марки Hyundai.

Отметим, что в 2022-м блогер раскритиковал полномасштабное вторжение россии в Украину и покинул страну-террориста. Юрий Дудь вместе с семьей обосновался в Испании.

Напомним, ранее мы писали, что путинист Оскар Кучера опозорился на интервью "иноагента" Дудя. Также мы рассказывали, что министерство юстиции рф включило в реестр иностранных агентов российскую певицу Земфиру.

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