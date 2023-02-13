Юрий Дудь избавился от дома в Москве — сумма сделки

"Иноагент" Дудь избавился от дома в Москве: сколько он за него выручил
Министерство юстиции страны-террориста включило в реестр иностранных агентов немало местных знаменитостей. Среди них и блогер Юрий Дудь. Он постепенно распродает свою недвижимость в рф.
Об одном из таких финансовых соглашений сообщают росСМИ.
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Подробности
Дудь продал недвижимость, находящуюся в коттеджном поселке "Сирнергия" в подмосковье еще в декабре 2022 года. Однако известно об этом стало только сейчас. Сумма сделки за участок 12,5 соток и расположенный на нем особняк площадью 315 квадратных метров составила 42 миллиона рублей (570 тысяч долларов).
Проданный объект выполнен в стиле скандинавского минимализма. Среди его особенностей можно выделить наличие панорамных окон на первом этаже. Кроме того, Юрий Дудь выписался из квартиры отца и продал машину марки Hyundai.
Отметим, что в 2022-м блогер раскритиковал полномасштабное вторжение россии в Украину и покинул страну-террориста. Юрий Дудь вместе с семьей обосновался в Испании.
Напомним, ранее мы писали, что путинист Оскар Кучера опозорился на интервью "иноагента" Дудя. Также мы рассказывали, что министерство юстиции рф включило в реестр иностранных агентов российскую певицу Земфиру.