Планирует ли Гейли Бибер береметь в ближайшее время

Инсайдеры раскрыли, планируют ли Биберы еще одного ребенка
В августе этого года американская модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер впервые стали родителями. У них родился сын Джек Блюз. Инсайдеры раскрыли, думают ли молодые родители о дальнейшем расширении своей семьи.
Об этом эксклюзивно сообщил источник Page Six.
Планирует ли Хейли Бибер снова стать мамой
По словам источника, модель и певец "обсуждали возможность завести еще детей, но их устраивает то, что есть".
Хейли родила сына Джека Блюза в августе, спустя три месяца после того, как новость о беременности основательницы Rhode попала в заголовки газет.
"Хейли чувствует себя невероятно благословенной, празднуя свое первое Рождество в роли мамы. Когда Джастин спросил Хейли, что она хочет на Рождество в этом году, она действительно не могла ничего придумать, потому что у нее есть все, о чем она могла мечтать", — сообщает инсайдер.
Источники отмечают, что ныне супруги "все еще приспосабливаются к новой роли родителей новорожденного" и чувствуют, что "каждый день — это опыт и обучение".
Напомним, певец Джастин Бибер снова испытывает психологические проблемы из-за скандала вокруг рэпера P. Diddy. Также его жена Хейли не подпускает родителей к их младенцу.
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