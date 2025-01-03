Леонардо Ді Капріо не планує одружуватися на коханій

Інсайдери розкрили, чому Ді Капріо не планує одружуватися
Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо нині зустрічається 26-річною моделлю Вітторією Черетті. Проте зірка не збирається офіційно реєструвати шлюб із коханою.
Про це повідомляють джерела видання Page Six.
Леонардо Ді Капріо прагне залишитися холостяком
Як зазначають інсайдери, володар "Оскара", хоча і перебуває тривалий час у стосунках із відомою моделлю, проте не планує на ній одружуватися та "задоволений тим, що відбувається між ними".
"Лео не відчуває потреби зв'язувати себе узами шлюбу, щоб зробити все офіційним в його очах. Він любить проводити час з Вітторією, але не уявляє себе в ролі чоловіка", — розповіло джерело.
Ді Капріо і Черетті познайомилися на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року, через місяць після того, як модель розлучилася з 36-річним діджеєм Маттео Міллері.
Нагадаємо, раніше актор втрапив у скандал у готелі на Фіджі. Також актор пристрасно поцілував Кейт Вінслет на прем'єрі її проєкту.
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