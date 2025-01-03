Леонардо Ді Капріо не планує одружуватися на коханій

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо нині зустрічається 26-річною моделлю Вітторією Черетті. Проте зірка не збирається офіційно реєструвати шлюб із коханою.

Про це повідомляють джерела видання Page Six.

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Як зазначають інсайдери, володар "Оскара", хоча і перебуває тривалий час у стосунках із відомою моделлю, проте не планує на ній одружуватися та "задоволений тим, що відбувається між ними".

"Лео не відчуває потреби зв'язувати себе узами шлюбу, щоб зробити все офіційним в його очах. Він любить проводити час з Вітторією, але не уявляє себе в ролі чоловіка", — розповіло джерело.

Ді Капріо і Черетті познайомилися на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року, через місяць після того, як модель розлучилася з 36-річним діджеєм Маттео Міллері.

Нагадаємо, раніше актор втрапив у скандал у готелі на Фіджі. Також актор пристрасно поцілував Кейт Вінслет на прем'єрі її проєкту.