Леонардо Ди Каприо не планирует жениться на любимой

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо сейчас встречается 26-летней моделью Уитторией Черетти. Однако, звезда не собирается официально регистрировать брак с любимой.

Об этом сообщают источники издания Page Six.

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Как отмечают инсайдеры, обладатель "Оскара" хотя и находится длительное время в отношениях с известной моделью, однако не планирует на ней жениться и "доволен тем, что происходит между ними".

"Лео не чувствует необходимости связывать себя узами брака, чтобы сделать все официальным в его глазах. Он любит проводить время с Витторией, но не представляет себя в роли мужа", — рассказал источник.

Ди Каприо и Черетти познакомились на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, через месяц после того, как модель развелась с 36-летним диджеем Маттео Миллери.

Напомним, ранее актер разразился скандалом в гостинице на Фиджи. Также актер страстно поцеловал Кейт Уинслет на премьере ее проекта.