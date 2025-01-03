Леонардо Ди Каприо не планирует жениться на любимой

Инсайдеры раскрыли, почему Ди Каприо не планирует жениться
Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо сейчас встречается 26-летней моделью Уитторией Черетти. Однако, звезда не собирается официально регистрировать брак с любимой.
Об этом сообщают источники издания Page Six.
Леонардо Ди Каприо стремится оставаться холостяком
Как отмечают инсайдеры, обладатель "Оскара" хотя и находится длительное время в отношениях с известной моделью, однако не планирует на ней жениться и "доволен тем, что происходит между ними".
"Лео не чувствует необходимости связывать себя узами брака, чтобы сделать все официальным в его глазах. Он любит проводить время с Витторией, но не представляет себя в роли мужа", — рассказал источник.
Ди Каприо и Черетти познакомились на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, через месяц после того, как модель развелась с 36-летним диджеем Маттео Миллери.
Напомним, ранее актер разразился скандалом в гостинице на Фиджи. Также актер страстно поцеловал Кейт Уинслет на премьере ее проекта.
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