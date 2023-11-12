Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару

Ірина Білик і Дмитро Дікусар. Фото: соцмережі Ірина Білик

Ірина Білик переклала хіт 2000-х "Мы будем вместе" українською і зараз виконує його у своєму благодійному турі.

Відео з концерту з виконанням пісні публікують прихильники у ТікТоці.

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Ірина Білик зараз подорожує містами України з туром, гроші з якого підуть на допомогу ЗСУ. На одному з концертів співачка переспівала свій старий хіт "Мы будем вместе".

Цю пісню вона колись присвячувала своєму другому чоловіку, хореографу Дмитру Дікусару, який зараз служить у ЗСУ.

Менеджмент Ірини Білик розповів, що скоро вийде студійна версія переспіваної пісні "Ми будем разом". А також готується переклад ще одного російськомовного суперхіта.

Загалом, у ретро-пісень Білик зараз зірковий час, адже вона почала співати російською лише на початку 2000-х, а до того записала сім україномовних альбомів. Старі пісні переважно і складають зараз основу концертної програми співачки.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар розповів, коли повернеться з передової.

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