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Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару

12 листопада 2023 12:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару
Ірина Білик і Дмитро Дікусар. Фото: соцмережі Ірина Білик
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Ірина Білик переклала хіт 2000-х "Мы будем вместе" українською і зараз  виконує його у своєму благодійному турі. 

Відео з концерту з виконанням пісні публікують прихильники у ТікТоці

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Буде прем’єра

Ірина Білик зараз подорожує містами України з туром, гроші з якого підуть на допомогу ЗСУ. На одному з концертів співачка переспівала свій старий хіт "Мы будем вместе".

 

Цю пісню вона колись присвячувала своєму другому чоловіку, хореографу Дмитру Дікусару, який зараз служить у ЗСУ. 

 

Менеджмент Ірини Білик розповів, що скоро вийде студійна версія переспіваної пісні "Ми будем разом". А також готується переклад ще одного російськомовного суперхіта. 

Загалом, у ретро-пісень Білик зараз зірковий час, адже вона почала співати російською лише на початку 2000-х, а до того записала сім україномовних альбомів. Старі пісні переважно і складають зараз основу концертної програми співачки.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар розповів, коли повернеться з передової.

Також ми писали, що Ірина Білик та Дмитро Коляденко влаштували поцілунки під шампанське.

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