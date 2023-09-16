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Ірина Білик та Дмитро Коляденко влаштували поцілунки під шампанське

16 вересня 2023 13:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ірина Білик та Дмитро Коляденко влаштували поцілунки під шампанське
Ірина Білик та Дмитро Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ірина Білик та Дмитро Коляденко знову порадували фоловерів спільним ніжним відео. Цього разу пара влаштувала поцілунки, які не обійшлися без шампанського.

Роликом Білик поділилася в своєму Instagram.

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Зіркова пара

У відео Білик та Коляденко з келихом ігристого показали, як цілуються на камеру. Пара навіть сперичається, хто має зробити це першим.

 

Білик час від часу виставляє у мережі спільні відео з Коляденком. Так, пара ласувала хот-догами на заправці, а пізніше у ресторані їла суші.

Влітку Ірина Білик привітала свого ексчоловіка Дмитра Коляденка з днем народження. Співачка підібрала чимало приємних слів на адресу шоумена. Також артистка зазначила, за що його любить.

У 2021 році Ірина Білик оголосила про розставання з батьком свого молодшого сина Табріза, фотографом Асланом Ахмадовим. У травні Ірина підтвердила, що кохання між ними з Дімою таки є, але більше про свої стосунки вона нічого не розказала. Роман пари тривав кілька років і закінчився у 2006-му. Але в грудні 2022 року вони почали знову з'являтися разом.

Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, за що любить Коляденка.

Раніше Ірина Білик показала рідкісне фото молодшого сина.

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