Ірина Білик та Дмитро Коляденко влаштували поцілунки під шампанське
Ірина Білик та Дмитро Коляденко знову порадували фоловерів спільним ніжним відео. Цього разу пара влаштувала поцілунки, які не обійшлися без шампанського.
Роликом Білик поділилася в своєму Instagram.
Зіркова пара
У відео Білик та Коляденко з келихом ігристого показали, як цілуються на камеру. Пара навіть сперичається, хто має зробити це першим.
Білик час від часу виставляє у мережі спільні відео з Коляденком. Так, пара ласувала хот-догами на заправці, а пізніше у ресторані їла суші.
Влітку Ірина Білик привітала свого ексчоловіка Дмитра Коляденка з днем народження. Співачка підібрала чимало приємних слів на адресу шоумена. Також артистка зазначила, за що його любить.
У 2021 році Ірина Білик оголосила про розставання з батьком свого молодшого сина Табріза, фотографом Асланом Ахмадовим. У травні Ірина підтвердила, що кохання між ними з Дімою таки є, але більше про свої стосунки вона нічого не розказала. Роман пари тривав кілька років і закінчився у 2006-му. Але в грудні 2022 року вони почали знову з'являтися разом.
Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, за що любить Коляденка.
Раніше Ірина Білик показала рідкісне фото молодшого сина.