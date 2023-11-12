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Ирина Билык перепела на украинском песню, посвященную Дикусару

12 ноября 2023 12:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Ирина Билык перепела на украинском песню, посвященную Дикусару
Ирина Билык и Дмитрий Дикусар. Фото: соцсети Ирины Билык
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Ирина Билык перевела хит 2000-х "Мы будем вместе" на украинский и сейчас исполняет его в своем благотворительном туре.

Видео с концерта с исполнением песни публикуют поклонники в ТикТоке.

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Будет премьера

Ирина Билык сейчас путешествует по городам Украины с туром, деньги с которого пойдут на помощь ВСУ. На одном из концертов певица перепела свой старый хит "Мы будем вместе".

 

Эту песню она когда-то посвящала своему второму мужу хореографу Дмитрию Дикусару, который сейчас служит в ВСУ.

 

Менеджмент Ирины Билык рассказал, что скоро выйдет студийная версия перепетой песни "Мы будем вместе". А также готовится перевод еще одного русскоязычного суперхита.

Вообще, у ретро-песен Билык сейчас звездное время, ведь она начала петь на русском только в начале 2000-х, а до того записала семь украиноязычных альбомов. Старые песни в основном и составляют сейчас основу концертной программы певицы.

Напомним, Дмитрий Дикусар рассказал, когда вернется с передовой.

Также мы писали, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко устроили поцелуи под шампанское.

 

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